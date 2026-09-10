Dva znaka ulaze u najmoćniji period: Novac i sreća im kucaju na vrata

Prema astrološkim tumačenjima, pred dva znaka Zodijaka mogao bi biti posebno povoljan period, ali njihov talas novih prilika ne dolazi u isto vrijeme.

Astrolozi izdvajaju Ovna i Raka, kojima bi kretanje Jupitera moglo donijeti više prostora za promjene, napredak i ostvarivanje planova.

Jupiter se u astrologiji tradicionalno povezuje sa širenjem, optimizmom, rastom i novim mogućnostima, zbog čega njegovi tranziti privlače posebnu pažnju.

Ovan: Vrijeme za hrabrije poteze

Za Ovnove bi naredni period mogao donijeti više samopouzdanja, energije i želje da naprave značajnije promjene.

Na poslovnom planu mogu se pojaviti prilike za napredovanje, promjenu posla ili pokretanje vlastitog projekta. Prema astrološkim tumačenjima, najveću korist mogli bi imati oni koji pokažu inicijativu i budu spremni da iskoriste priliku kada se pojavi, prenosi Krstarica.

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Povoljan period mogao bi se odraziti i na emotivni život. Slobodni Ovnovi mogli bi biti otvoreniji za nova poznanstva, dok bi oni koji su u vezi mogli početi ozbiljnije da razmišljaju o budućnosti odnosa.

Ključ ovog perioda za Ovna, prema astrolozima, nije čekanje da se stvari dogode same od sebe, već spremnost na prvi korak.

Rak: Promjene dolaze postepeno

Za Rakove se povoljniji period povezuje s nešto sporijim razvojem događaja.

Umjesto iznenadne "sreće preko noći", astrološka tumačenja ukazuju na mogućnost postepenog otvaranja novih prilika i ostvarivanja planova koji su možda dugo bili na čekanju.

To može biti vrijeme za razmišljanje o promjeni poslovnog pravca, pokretanje novih projekata ili donošenje odluka koje bi dugoročno mogle donijeti veću stabilnost.

Posebno bi mogli biti važni planovi na kojima Rakovi već duže rade, ali za koje do sada nisu imali dovoljno prostora ili samopouzdanja da ih realizuju.

Jednima ranije, drugima kasnije

Glavna razlika između ova dva znaka, prema astrološkim prognozama koje prenosi "Krstarica", jeste u trenutku kada bi mogli osjetiti povoljnije okolnosti.

Ovnovi bi prve promjene mogli osjetiti ranije, dok se Rakovima značajnije prilike pripisuju kasnijem periodu.

Ipak, čak i prema astrološkim tumačenjima, Jupiter ne d‌jeluje jednako na sve pripadnike jednog znaka, jer se uz Sunčev znak uzimaju u obzir i drugi elementi natalne karte.

Zato se ovakve prognoze ne mogu posmatrati kao garancija finansijskog uspjeha, ljubavi ili drugih životnih događaja.