Da li se kumstvo odbija ili ne? Anđela nije prihvatila da bude kuma na vjenčanju, evo i zašto

"Da li se kumstvo odbija ili ne", pitanje je koje je uvijek aktuelno, a sada ga je postavila na korisnica TikToka Anđela i to nakon što se našla u situaciji da je morala da odbije kumstvo.

Kako je rekla u početku videa, ove godine dobila je poziv za dva kumstva. Jedno je prihvatila, ali je drugo odbila.

"Dobila sam poziv za kumstvo od drugarice koju poznajem od svoje šeste godine, zajedno smo išle u osnovnu školu i to je osoba koju poznajem najbolje od svih i zato mi je bila ogromna čast kada me je izabrala za kumu i taj poziv sam prihvatila od srca", počela je ona.

A onda je objasnila i zbog čega je morala da odbije drugo kumstvo.

"Odbila sam jer je to djevojka koju poznajem oko pet godina. Dugo sam razmišljala da li da prihvatim jer sam od ljudi slušala da se kumstvo ne odbija, da je to veliki grijeh, ali ja sam u sebi osjećala da to kumstvo ne bi bilo iskreno, nisam osjećala želju da ja budem kuma toj osobi", rekla je ona.

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Ona je rekla da se u tom odnosu osjećala loše i objasnila je da od te drugarice nije imala podršku koju je očekivala.

" Kada sam rekla da želim da izdam knjigu, umjesto podrške, dobijala sam komentare "bolje kreiraj garderobu i prodaj, danas mal ko čita" ili "zašto moraš da izdaš knjigu, zašto moraš da ideš kod izdavača". Često je komentarisala moju visinu i kilažu, davala mi savjete koje nisam tražila, govorila mi je da treba da nađem drugi posao jer mi je plata u školi mala, ona je sama donosila zaključak o mojim finansijama", objasnila je ona.

Kako je rekla, shvata da to možda i nije bilo iz loše namjere, ali se svakako osjećala loše zbog takvih komentara.

"Možda ona to nije radila sa lošom namjerom, možda je mislila da mi na neki način pomaže, ali činjenica je da sam se ja u tom odnosu osjećala jako loše. Zato sam odlučila da to kumstvo odbijem. U tom periodu dok sam razmišljala šta da radim čitala sam dosta o toj temi i pogledala sam video oca Peđe u kom je iznio svoj stav o kumstvu", kaže ona.

Naime, otac Predrag Popović u jednom videu govori da je sasvim u redu odbiti kumstvo bez ikakvih posljedica.

"Kumstvo se i te kako odbija, ne možeš da kumuješ bilo kome i ne može da ti bude kum bilo ko", kaže sveštenik u videu na koji se poziva i Anđela.

"Taj video mi je pomogao da shvatim da kumstvo ne treba da prihvatamo samo zato što se mora ili zato što se plašimo da ćemo nekog uvrijediti, jer kumstvo je nešto što treba da bude iskreno i iz srca i zasnovano na odnosu koji zaista postoji", zaključuje ova devojka.

(Telegraf)