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Senzacionalno arheološko otkriće: Posjetite Bakince i doživite putovanje kroz vijekove

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10.09.2026 16:28

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У лакташком селу Горњи Бакинци фасцинантно археолошко налазиште изгубљени рановизантијски град „Балкис“ који датира још из 4. вијека.
Foto: Screenshot/Youtube

Arheolozi Zavičajnog muzeja Gradiška otkrili su u septembru 2012. godine u laktaškom selu Gornji Bakinci fascinantno arheološko nalazište izgubljeni ranovizantijski grad „Balkis“ koji datira još iz 4. vijeka.

Ovaj impozantni gradski kompleks prostire se na dva platoa sa preko 40.000 kvadratnih metara pratećih objekata i oko 280 metara odbrambenog zida.

Procjenjuje se da je u ovom utvrđenom gradskom centru nekada živjelo između tri i četiri hiljade stanovnika.

Centralno i najznačajnije zdanje čitavog kompleksa jeste Sveta episkopska ranohrišćanska bazilika impozantnih dimenzija 40 sa 13 metara, koja je predstavljala duhovno središte hrišćanstva sjeverne Bosne od 4. do 6. vijeka.

Ova trobrodna bazilika oslikava nevjerovatan građevinski podhvat toga vremena. Da je zaista riječ o episkopskom sjedištu potvrđuje pronađena episkopska stolica u istočnom dijelu oltara, ispred koje se nalazilo postolje za časnu trpezu, kao i ostaci luka koji je vodio u oltarski prostor.

U oltaru su otkrivene svešteničke klupe i tragovi drevnih fresaka, a među najzanimljivijim nalazima izdvajaju se dragocjeni natpisi na latinskom pismu.

Kako navode iz Turističke organizacije Republike Srpske, lokalitet u Bakincima predstavlja jedan od najvažnijih arheoloških i istorijskih bisera na ovim prostorima.

U Turističkoj organizaciji Republike Srpske takođe ističu da ovaj veličanstveni ranovizantijski kompleks nudi jedinstvenu priliku svim ljubiteljima istorije i kulturnog turizma da zavire u daleki 4. vijek i otkriju kako je izgledao život u drevnom „Balkisu“.

Posjetite Gornje Bakince i doživite nevjerovatno putovanje kroz vijekove na mjestu gdje istorija i dalje živi.

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Tagovi :

Bakinci

Grad Balkis

Laktaši turizam

Turistička organizacija Republike Srpske

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