Dodik: Srpska je nepokolebljiva, ponosni smo na Minića i Cvijanovićevu

Republika Srpska je stabilna, snažna i spremna da odgovori na sve političke pritiske i pokušaje razgradnje njenog državotvornog statusa, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik u Bijeljini.

Dodik je istakao da Srpska gleda u budućnost i radi na strateškim projektima poput primjene najsavremenijih tehnologija za upravljanje vodama, ali da neće ćutke posmatrati agresivne inicijative koje dolaze iz Sarajeva.

"Upravo stižem, vjerujte mi, prije deset minuta iz Izraela, gdje sam bio prethodna dva dana. Ne da bih se hvalio, nego da bih neke stvari rješavao. To je zemlja koja ima najbolje tehnologije vezane za vodu, a voda će nam trebati u godinama koje dolaze. Kao odgovorni političari moramo odmah da se brinemo i da vidimo šta da radimo", poručio je Dodik.

Reagujući na inicijative iz Sarajeva o eventualnom ukidanju entiteta i prekrojavanju BiH na 10 kantona, Dodik je poručio da je za Srpsku to neprihvatljivo i poslao jasno upozorenje:

"Imate vi već svojih 10 kantona tamo u Federaciji, pa se s tim bavite! A Republiku Srpsku možete da zaobiđete. Vi možete pričati sa nama i prestati više da govorite o nama, već da prihvatite da smo realno izgradili svoj život i realno održali Republiku, koliko god vi i šta god vi hoćete."

Govoreći o učestalim napadima, sudskim procesima i pokušajima da mu se zabrani političko djelovanje i kandidatura, lider SNSD-a je istakao da je cilj tih sprega slabljenje institucija Srpske i oduzimanje osnovnih demokratskih prava srpskom narodu.

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"Sve je osmišljeno da se presudi Miloradu Dodiku, da se strpa u zatvor i da mu se zabrani da se može kandidovati. Čitav civilizovani svijet kaže da svaki čovjek ima pravo da bira i bude biran, samo meni ne daju! Jer se na to računalo: srušite Milorada Dodika, srušite koaliciju, a to znači srušite Republiku Srpsku", rekao je Dodik i dodao:

"Oni hoće da mi mijenjamo i vjeru, da mijenjamo naše tradicionalne načine kako se živi i kako se sahranjuje. A za slobodu se bori, jer je ona borba za identitet, za pismo, kulturu, krsnu slavu i naš način života. Mi se borimo svaki dan za to."

Dodik se posebno osvrnuo na spoljne pritiske i uplitanje britanskih diplomata u unutrašnje odnose u BiH, podsjećajući na istorijsku ulogu Velike Britanije na ovim prostorima i širom svijeta.

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"I onda je skočila ona jedna iz Britanije, specijalni izaslanik za Balkan, i ona nama priča o toleranciji i miru. Ona optužuje Srbe za genocid! Ako je iko napravio genocid, napravili su Britanci seriju genocida, prepolovili su civilizaciju, sve su pokrali, a sad bi da se ovdje nešto pitaju. Mi moramo da branimo sebe, svoj način života i svoju slobodu", podsjetio je Dodik.

Ističući da već četvrt vijeka ulaže svoje iskustvo u izgradnju i zaštitu Srpske, Dodik je podvukao da nijedna funkcija ni pojedinac ne mogu ništa uraditi bez snažne podrške naroda i stabilnosti koalicionih partnera.

"Prvenstveno smo zastupali naše stavove na onome što jeste narodna volja. Da nije bilo dobre volje ovog naroda i svih naših koalicionih partnera, niko od nas ne bi mogao ništa da uradi. Ne bi to mogao niko živi uraditi", kazao je Dodik na tribini u Bijeljini.

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Predsjednik SNSD-a je posebno naglasio podršku kandidatima ove stranke, ističući da su to ostvareni ljudi spremni za sve izazove.

" Doktori, i drugi ljudi ostavreni u svojim djelatnostima, svojim životima. Spremni da se bore za Srpsku i ovaj narod. Svi oni znaju šta su izazovi. Ja se tu sada pored imena Milorad Dodik zovem i podrška. Ja njih podržavam jer su dio mojih rješenja i mojih prijedloga koje smo u partiji izgradili, iznjegovali kroz naše strukture, naše organizacije. Zato SNSD i jeste najozbiljnija politička partija, a budućnost društva se zasniva na ozbiljnosti", dodao je Dodik.

Na predizbornoj tribini SNSD-a u Bijeljini zvanično su predstavljeni i kandidati ove stranke za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.