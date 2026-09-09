U Istočnoj Ilidži obilježen je Dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj tokom kojeg je 1995. godine ubijeno više od 50 pripadnika Vojske Republike Srpske i civila, a ranjeno njih više od 120. Sjećanje na žrtve i danas je živo.

Sjećanje na stradale u NATO bombardovanju posebno je bolno za one koji su bili svjedoci tragedije. Među stradalima su Radenko i Radmila Galinac. Njihovi prijatelji čuvaju sjećanje na njih i žrtvu koju su podnijeli.

"On i sestra, pošto su naišli na porušeni most, zašlu su, pogledali kuda da prođu. I u tom je NATO bombarder avion naišao i bombardovao. Znači oni nisu imali nikakve šanse da prežive", rekao je predsjednik Skupštine udruženja Treće sarajevske brigade Slavica Popić Hart.

"Radenko je bio moj saborac. Da se ne ponavljam, Slavica je rekla da je jedan od najboljih boraca. Ja se slažem u potpunosti, ako ne najbolji, onda je sigurno najhrabriji bio. Radenka možeš samo pamtiti po izuzetno velikoj hrabrosti", kazao je pripadnik pripadnik Treće sarajevske brigade Spasoje Đajić.

Radenko je bio jedan od najhrabrijih boraca, svjedoče njegovi prijatelji i saborci. Jedan od njih je i Staša Košarac, koji kaže da se nikada ne smiju zaboraviti oni koji su dali život za Republiku Srpsku.

"Radenko je bio pripadnik jedinice u kojoj sam ja bio, bili smo saborci, on u policiji Treće sarajevske brigade. I sjećam se tog dana. Ti ljudi su u tom momentu bili civili. Oni su se vraćali, upravo iz Vojkovića, preko Pala, u Vogošću. E to je NATO radio, ubijao civile, srpske civile, srpsku nejač, trovao je srpsku djecu", kazao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Staša Košarac.

Srbi su se vijekovima borili za slobodu i opstanak na svojim ognjištima, dok su sukobi prizivani sa druge strane. Istorija se ne smije zaboraviti, već se mora prenositi na mlađe generacije, kako nam se ne bi ponovila.

"Srpski narod je i u ovom ratu išao putem goltote i stradanja, boreći se da opstane na svojim vjekovnim ognjištma, boreći se za slobodu. Oni koji su inscenirali rat i koji su najviše doprinijeli da rat traje, oni su od početka odbrambeno- otadžibinskog rata svestrano pomagali onima protiv kojih smo se mi ovdje borili", izjavio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.

"Nismo željeli sukob sa našom braćom, kako smo do tada mislili, ali smo u taj sukob uvučeni i morali smo da pružimo otpor, kako nam se ne bi desili pokolji i stradanja kojim smo bili izloženi u Drugom svjetskom ratu", istakao je državni sekretar u ministarstvu za rad i zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Vukelić.

Sa današnjeg pomena poslata je jasna poruka da žrtve NATO bombordovanja moraju ostati dio kolektivnog sjećanja i budućih generacija.

"Ove žrtve kojima smo danas upalili svijeće, kao i sve žrtve stradale od NATO bombardovanja nam daju zavjet da Republika Srpska, Srbija, odnosno Srbi u BiH, Republici Srpskoj i Srbiji, nikada ovo ne smiju zaboraviti, da to moraju pamtiti i prenijeti na buduće generacije", kazao je načelnik Istočne Ilidže Marinko Božović.

Posljedice NATO bombardovanja vidljive su i danas, jer se dosta oboljelih od smrtonosnih bolesti koji je prouzrokovao osiromašeni uranijum.

"Srpsko Sarajevo vam nikad neće zaboraviti što ste nam gađali bolnice, što ste nam gađali crkve, škole, što ste nam gađali naselja sa djecom i sve ono što nije legitiman vojni cilj", dodao je predsjednik boračke organizacije "Ilidžanski borac" Goran Šehovac.

NATO nikada nije bio prijateljski nastrojen prema srpskom narodu i zato je jasno zašto ne želimo u taj savez - poruka je iz Srpske.