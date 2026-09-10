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Pronađeno tijelo muškarca, sumnja se da mu je voz odsjekao glavu

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10.09.2026 22:54

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Пруга шине воз
Foto: Pexel/ Mike Bird

Jeziv prizor zatečen je u utorak na pruzi u Mladenovcu, gdje je pronađeno tijelo muškarca bez znakova života.

Kako nezvanično saznaje Telegraf, pretpostavlja se da mu je voz najverovatnije odsjekao glavu.

Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.

Tokom istrage utvrđeno je da je riječ o T. R. (82).

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pronađeno tijelo

beživotno tijelo

Mladenovac

Srbija

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