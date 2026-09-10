Pronađeno tijelo muškarca, sumnja se da mu je voz odsjekao glavu

Autor:ATV redakcija
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Jeziv prizor zatečen je u utorak na pruzi u Mladenovcu, gdje je pronađeno tijelo muškarca bez znakova života.
Kako nezvanično saznaje Telegraf, pretpostavlja se da mu je voz najverovatnije odsjekao glavu.
Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.
Tokom istrage utvrđeno je da je riječ o T. R. (82).
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