Pronađeno tijelo muškarca, sumnja se da mu je voz odsjekao glavu

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Foto: Pexel/ Mike Bird

Jeziv prizor zatečen je u utorak na pruzi u Mladenovcu, gdje je pronađeno tijelo muškarca bez znakova života.

Kako nezvanično saznaje Telegraf, pretpostavlja se da mu je voz najverovatnije odsjekao glavu. Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu. Tokom istrage utvrđeno je da je riječ o T. R. (82).

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