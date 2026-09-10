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Požar odmah uz manastir Ostrog

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10.09.2026 22:34

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Пожар код Острога
Foto: RTNK

Nikšićkim vatrogascima nešto poslije 20 časova prijavljen je požar u neposrednoj blizini Manastira Ostrog, rekao je Goran Tripković iz Službe zaštite i spasavanja.

"Prijavljen je požar nešto iza 20 sati. Sad smo izašli gore, to je na nekih 100 do 150 metara od porte manastira, ali nemoguće mu je prići. Tražimo neki puteljak, bilo šta da mu priđemo", kazao je Tripković portalu RTNK.

On je naveo da je na terenu za sada jedna ekipa, ali da će po potrebi pojačati prisustvo.

"Ako ne budemo mogli da priđemo do tamo, dežuraćemo ovdje. Nije to neka dužina vatrenog fronta, ali nije mi jasno kuda su se uopšte popeli da to zapale", rekao je Tripković.

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požar

Ostrog

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