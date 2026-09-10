Muškarac se skinuo u prodavnici i pokazivao nož: "Žalim"

Nezaposleni 38-godišnji vozač iz Splita kažnjen je sa ukupno 610 evra zbog skidanja majice u trgovini na Brdima, pokazivanja preklopnog noža na ulici i toga što kod sebe nije imao ličnu kartu, a moraće da plati i troškove prekršajnog postupka.

Prodavačice i kupci pozvali policiju

Incident se dogodio u maju oko 19.35 časova u trgovini u Ulici Domovinskog rata, gd‌je je muškarac skinuo majicu i razgolitio se pred zaposlenima i kupcima, nakon čega je policija utvrdila i da kod sebe ima preklopni nož sa oštricom dugom pet centimetara.

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Pred sudom je priznao da je skinuo majicu, ali je objasnio da je samo želio da isproba i kupi novu jer trgovina nije imala kabinu, dok je stara, kako je rekao, bila zaprljana nakon šišanja.

"Nisam imao nikakvu lošu namjeru"

Za nož je tvrdio da se nije nalazio vidljivo na prednjem dijelu pojasa već u torbici, da ga je dan ranije dobio na poklon i da nije znao da ga ne smije nositi navela je sd, dok je izostanak lične karte pravdao time da je slučajno zamijenio novčanik sa d‌jevojkom, poručivši: "Žalim zbog prekršaja, nisam imao nikakvu lošu namjeru."

Opštinski prekršajni sud u Splitu ipak ga je proglasio krivim i izrekao mu kazne od 200 evra zbog skidanja, 390 evra zbog noža i 20 evra zbog neposjedovanja ličnog dokumenta, a vrijeme provedeno u pritvoru uračunato mu je u kaznu, pa mu je za uplatu ostalo 530.36 evra, uz još 30 evra troškova postupka, prenose Nezavsine.