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Preminuo mladi sportista iz BiH

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10.09.2026 23:00

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Армин Башић
Foto: Društvene mreže

U Sanskom Mostu preminuo je mladi sportista Armin Bašić, nakon teške bolesti.

Bašić se, prema riječima njegovih prijatelja i poznanika, s bolešću borio hrabro do posljednjeg trenutka.

Od njega se brojni prijatelji opraštaju putem društvenih mreža, prisjećajući ga se po dobroti, vedrini i pozitivnoj energiji.

"Da ti se dragi Alah smiluje i otvori džennetske kapije. Pamtićemo te po dobru, lijepoj riječi i pozitivnoj energiji. Putuj, ptico dženetska, tamo gdje ideš više ništa ne boli", stoji u jednoj od oproštajnih poruka.

Armin je bio zaljubljenik u sport i bavio se borilačkim sportom. Termin sahrane i ukopa biće poznati naknadno.

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In memoriam

Armin Bašić

Velika Kladuša

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