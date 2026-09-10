Preminuo mladi sportista iz BiH

U Sanskom Mostu preminuo je mladi sportista Armin Bašić, nakon teške bolesti.

Bašić se, prema riječima njegovih prijatelja i poznanika, s bolešću borio hrabro do posljednjeg trenutka.

Od njega se brojni prijatelji opraštaju putem društvenih mreža, prisjećajući ga se po dobroti, vedrini i pozitivnoj energiji.

"Da ti se dragi Alah smiluje i otvori džennetske kapije. Pamtićemo te po dobru, lijepoj riječi i pozitivnoj energiji. Putuj, ptico dženetska, tamo gdje ideš više ništa ne boli", stoji u jednoj od oproštajnih poruka.

Armin je bio zaljubljenik u sport i bavio se borilačkim sportom. Termin sahrane i ukopa biće poznati naknadno.