Virus Zapadnog Nila potvrđen kod vrana u Sloveniji

Slovenački Nacionalni veterinarski institut potvrdio je prisustvo virusa Zapadnog Nila kod dvije uginule sive vrane pronađene na području Ljubljane i Grosuplja u centralnoj Sloveniji, prenijela je danas agencija STA.

Kako se navodi, to su prvi takvi slučajevi od 2024. godine u Sloveniji.

Ove godine još uvijek nisu zabilježeni slučajevi ovog virusa kod ljudi, saopštila je danas Uprava za bezbjednost hrane, veterinarstvo i zaštitu bilja.

Ptice su rezervoar virusa Zapadnog Nila, dok su komarci njegovi prenosioci. Nekoliko vrsta ptica, a posebno vrane, veoma su podložne infekciji, što može da dovede do naglog i brzog širenja zarazne bolesti i masovnog uginuća.

Infekciji mogu da budu podložni i konji, navodi se u saopštenju Uprave.

Virus Zapadnog Nila je široko rasprostranjen u Evropi, Aziji, Africi, Australiji, kao i na američkom kontinentu. Prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, ove godine je širom Evrope zabilježeno više od 1.000 slučajeva lokalnog prenošenja, pri čemu je broj slučajeva naglo porastao posljednjih nedjelja.

Bolest je ove godine potvrđena u Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji, Holandiji, Italiji, Španiji, Belgiji, Njemačkoj, Austriji, Grčkoj, Švajcarskoj i Francuskoj, navodi agencija.

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Prema podacima Nacionalnog instituta za javno zdravlje Slovenije, većina zaraženih osoba nema nikakve simptome bolesti, ili ima simptome slične gripu, kao što su povišena temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i malaksalost.

U pojedinim slučajevima bolest može da ima težak tok, uključujući oštećenje centralnog nervnog sistema. Većina infekcija javlja se u periodu od sredine jula do kraja septembra, navela je slovenačka agencija, prenosi Tanjug.