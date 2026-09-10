Odbornice se zamalo potukle na Skupštini

Burna politička rasprava u Skupštini Istarske županije u četvrtak, 10. septembra, gotovo je prerasla u fizički obračun dvije odbornice, a situacija je postala toliko napeta da su njihove kolege morale da ih razdvajaju.

Sve je počelo tokom rasprave o negativnom nalazu revizije poslovanja Istarskog veleučilišta, ali se priča o finansijama i odgovornosti ubrzo pretvorila u žestok lični sukob SDP-ove Sanje Radolović i Irene Peruško, odbornice s liste Borisa Miletića.

Zbog incidenta predsjednik Skupštine Valter Flego prekinuo je sjednicu i odredio pauzu.

Od revizije do ličnih optužbi

Peruško je tokom rasprave prozvala načelnika Vižinade Marka Ferenca, koji je tražio da se ispita odgovornost dekana Istarskog veleučilišta Daglasa Korace.

"Kako neko s ovakvim nalazima revizije može uopšte tražiti bilo kakvu odgovornost dekana, kada nije odgovarao pred stanovnicima svoje općine?", upitala je Peruško.

Nakon nje za govornicu je izašla Radolović, koja je poručila da SDP ne traži ničiju "glavu", već odgovornost za negativan revizorski nalaz.

A onda je rasprava skrenula u potpuno drugom pravcu.

Radolović je Peruško prozvala zbog njenog sina, koji je član Savjeta mladih Istarske županije, navodeći da je odbornica glasala o izvještaju Savjeta u kojem je njen sin angažovan.

"Prozivate načelnika Ferenca, a vi provodite incest promovišući svog sina u Savjetu mladih", rekla je Radolović, koristeći riječ "incest" u političkom obračunu, a ne u njenom doslovnom značenju.

"Kakav incest? Sram vas bilo"

Ta izjava izazvala je burnu reakciju Irene Peruško.

"Kakav incest? Sram vas bilo", povikala je iz odborničke klupe.

"O kakvom incestu vi pričate? Jeste li vi svjesna šta ste sad rekli?", nastavila je Peruško.

Situacija je ubrzo izmakla kontroli. Prema izvještajima hrvatskih medija, Peruško je ustala iz klupe, a dvije odbornice krenule su jedna prema drugoj.

Kolege su reagovale i stale između njih, spriječivši da verbalni sukob preraste u fizički obračun.

Predsjednik Skupštine Valter Flego pokušao je da smiri situaciju.

"Ovako nećemo razgovarati. Ja mogu prekinuti sjednicu", upozorio je, nakon čega je odredio petominutnu pauzu kako bi se strasti smirile.

Kako piše "Glas Istre", sjednica je prekinuta upravo zbog incidenta, dok je portal Istra24 objavio fotografije dramatičnih trenutaka.

Zbog čega je uopšte počela svađa?

Iza burnog sukoba nalazi se ozbiljnija tema - negativan nalaz revizije poslovanja Istarskog veleučilišta.

Dio odbornika traži da se utvrdi odgovornost dekana Daglasa Korace, a jedno od ključnih pitanja jeste zašto je tokom revizije mijenjana, odnosno ponovo otvarana glavna knjiga.