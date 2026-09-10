Ove namirnice sutra ne treba jesti

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju danas Usjekovanje glave Svetoga Jovana Krstitelja. Koji običaji prate Praznik ima dugu tradiciju i ubraja se u velike datume, koji se posebno poštuju. Kako predanje kaže, ovo je dan kada je Jovan Krstitelj stradao pa ga treba provesti u molitvi i strogom postu.ovaj praznik?

Običaju nalažu sljedeće- izbjegava se bilo kakav rad, kako u kući, tako i van doma. Danas treba postiti, a vjernici se okupljaju u hramovima na liturgiji.

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Vjerovanje kaže da se na ovaj dan ne jede i ne pije ništa što je crveno jer ova boja simbolizuje prolivenu krv Jovanovu. Ovaj običaj se u pojedinim delovima naše zemlje naročito praktikuje zbog zdravlja dece koja takođe ne jedu namirnice crvene boje, piše "Žena Blic".

Tu je i običaj da ne treba jesti bilo šta iz tanjira, a ni sa tacne. Vjernici se danas ne vesele i ne slave.

Na današnji dan rođen je patrijarh srpski Pavle 1914. godine u Kućancima kao Gojko Stojčević, preminuo je 15. novembra 2009. u Beogradu.

Praznik Usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja poznat je u našem narodu i kao jesenji Sveti Jovan ili Jovan Glavosek i izuzetno se poštuje.

O prazniku treba znati… Irod Antipa, sin Iroda Starijeg, koji je ubio novorođenčad vitlejemsku u vreme rođenja Isusa Hrista, bio je vladar Galileje i Pereje u vreme propovedi Isusa Hrista i Jovana Krstitelja. Irod je bio oženjen kćerkom arapskog kneza Arete.

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Irod je tjerao svoju zakonitu ženu i uzeo sebi za ljubavnicu Irodijadu, ženu svog brata Filipa, koji je još bio u životu. Protiv ovog bezakonja ustao je Jovan Krstitelj i pred svima napao Iroda i Irodijadu. Vladar nije dozvoljavao da bilo ko govori protiv njega, Sveti Jovan se ubrzo našao u tamnici. Za vrijeme jedne zabave u svom dvoru u Sevastiji Galilejskoj, pred gostima je igrala Salomija, kćerka Irodijadina i Filipova.

Pijani Irod, zanesen vatrenim plesom, obećao je igračici da će joj dati šta god da traži, a ona je, na nagovor majke, zatražila glavu Jovana Krstitelja na tacni.

Irod je naredio da se Jovan Krstitelj posječe u tamnici i njegova glava donesena je na tanjiru. Jovanovi učenici noću su uzeli tijelo svog učitelja i sahranili ga, a Irodijada je izbola iglom Jovanov jezik, pa glavu zakopala na neko nečisto mjesto.

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Smrt svetog Jovana dogodila se pred Pashu, odnosno uoči Uskrsa. Međutim, praznovanje 11. septembra ustanovljeno je zbog toga što je tog dana osvećena crkva koju su podigli na njegovom grobu u Sevastiji car Konstantin i carica Jelena.