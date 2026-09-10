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Helena pet mjeseci otplaćivala putovanje, pred put shvatila da je prevarena! Agencija prestala da joj javlja

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10.09.2026 13:57

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Foto: pexels/ Wendy Wei

Ono što je za Helenu i njenu sestričinu trebalo da bude put iz snova, pretvorilo se u pravi košmar! U oktobru prošle godine rezervisala je putovanje u Diznilend preko jedne lokalne agencije da bi par dana pred let za Pariz shvatila da je žrtva prevare.

Kako navodi, put je trebalo da bude poklon za sestričinu nakon završenih ispita, a za pet mjeseci uplata ni na slutila nije da je riječ o prevari.

Kada je trebalo da se čekira na let, dobila je informaciju da su podaci koje unosi neispravni, i tada je polako sve krenulo nizbrdo.

Iz AirFrance-a i EasyJet-a, aviokompanija čije su navodno imale karte, potvrdili su da nemaju putnike sa njihovim imenima. Isti odgovor dobila je i u hotelu piše portal This is Money.

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Inače, put je bukirala preko agencije koju je pronašla preko interneta. Detalje je dogovorila preko mejla i isprva je trebalo da im uplati samo 20 funti (23 evra) a potom po 209 funti (243 evra) u narednih pet mjeseci.

Svaku transakciju je obavljala putem mobilne aplikacije banke, pa su joj tako iz Banke Škotske poručili da ne mogu da joj pomognu jer nije plaćala karticom.

Bezuspješno je pokušavala da kontaktira agenciju, ali su oni ostali nijemi na njene pozive i mejlove. U međuvremenu saznala je da nije prva koja je oštećena. Recimo, jedni ljudi su na ulazu u Diznilend saznali da su njihove karte već iskorišćene.

Srećom, za Heleninu priču saznao je i lokalni novinar, te je uz medijski pritisak i istraživanje uspio da joj pomogne i na kraju je i Banka Škotske odlučila da prihvati njen slučaj i vrati joj oteti novac u celosti ali i agencija, samo sa drugog računa!

Zanimljivo je da sada, nakon incidenta, agencija na svojoj stranici tvrdi da ne prodaje nikakve karte, niti vrši rezervacije hotela već je tu da vam samo ponudi najbolje opcije za put.

(telegraf)

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