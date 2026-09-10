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Kako rastu biljke u svemiru: Kineski astronauti otkrili nevjerovatne prizore

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10.09.2026 09:02

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Кинески астронаути
Foto: Telegram/Sputnik Srbija

Kineski astronauti pokazali su kako izgleda uzgajanje biljaka u kineskoj svemirskoj stanici.

(sputnik srbija)

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Tagovi :

Kina

Astronauti

Biljke

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