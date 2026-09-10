Kako rastu biljke u svemiru: Kineski astronauti otkrili nevjerovatne prizore

Autor:ATV redakcija
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Kineski astronauti pokazali su kako izgleda uzgajanje biljaka u kineskoj svemirskoj stanici.
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