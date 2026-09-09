Pare će im se lijepiti za ruke: Ova 4 znaka do kraja mjeseca očekuje novac

Ponekad novac stigne baš onda kada ste prestali da ga očekujete. Novac do kraja mjeseca vraća se kroz stare honorare, pozajmice, prodaje ili uplate na koje ste već zaboravili.

Četiri horoskopska znaka dobijaju pare koje su davno otpisali kao izgubljene. Ne kao dobitak, već kao nešto što im je odavno pripadalo.

Blizanci: Konačno stiže novac koji ste čekali

Blizancima se srijedom i četvrtkom otvaraju razgovori koji su mjesecima stajali. Neko koga niste čuli od zime traži vaš broj računa, a povod je posao koji ste odradili, ali niste naplatili. Nemojte praviti popust iz nelagode, to je greška koju Blizanci najčešće ponavljaju. Recite cijeli iznos glasno, pa ćutite.

Vaga: Novac dolazi kada se najmanje nadate

Vagi novac stiže zaobilaznim putem, kroz odluku koju donosi neko drugi. Pod‌jela u porodici, prodaja nečega što je bilo zajedničko ili partner koji dobija povišicu pa se vaš budžet odmah osjeti. Vagi je ovog mjeseca najveći kapital ćutanje na pravom mjestu. U drugoj polovini septembra ne ulazite u raspravu o tome kako se pare dijele. Sve što treba jeste da potpišete kada vam donesu papir.

Strijelac: Jedan poziv može vam donijeti dodatni novac

Strijelcu hrabrosti nikad nije manjkalo i baš mu se to sada vraća. Prihod dolazi izvan glavnog posla: honorar, provizija, nešto prodato preko oglasa ili put koji vam neko drugi finansira. Petak i subota su dani kada treba reći "da" i prije nego što sve izračunate. Strijelac gubi pare samo na jedan način – kada odloži poziv za sljedeću sedmicu. Ne odlažite ga.

Ribe: Vraća vam se ono što ste odavno prećutali

Ribama se vraća ono što su podnijele u tišini. Pare koje su nekome dale bez ugovora, posao u kome su bile potplaćene ili pomoć oko koje su svi ćutali. Osjećaj olakšanja doći će prije samog novca, vjerovatno u nekom običnom razgovoru poslije kojeg vam bude lakše. Ribama savjet: primite pare i ne pravite od toga temu za pomirenje.

Zašto se sada vraća stari novac

Kraj septembra je period zatvaranja računa, i to bukvalno. Rokovi za plaćanje, kvartalna sravnjenja i ljudi koji se vraćaju s odmora sa mislima na obaveze – sve to pada u isti prozor od dvije sedmice. Astrologija tu samo pokazuje ko će prvi imati hrabrosti da pozove.

Septembar im donosi razlog za osmijeh

Za Blizance, Vagu, Strijelca i Ribe septembar bi mogao da se završi ljepše nego što su očekivali. Nekome stiže novac do kraja mjeseca koji je već precrtao, nekome novac kroz porodičnu priču, a nekome prilika koju u prvi mah neće ni prepoznati kao nešto važno.

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Možda upravo zato vrijedi obratiti pažnju na poruke, pozive i razgovore koji dolaze u narednim sedmicama. Ponekad jedna sasvim obična vijest može da donese mnogo veće olakšanje nego što smo očekivali, prenosi Krstarica.