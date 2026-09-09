Porodica Lekić u zatvorenom bunaru otkrila neobičnog stanovnika: Opstao je u mraku više od 30 godina

U dvorištu porodice Lekić u mjestu Vranj kod Tuzi već duže od tri decenije živi neobična stanovnica - jegulja teška oko dva kilograma, koja je gotovo čitav život provela u starom bunaru.

Neobičnu priču o jegulji koja već 35 godina živi duboko ispod zemlje objavila je Instagram stranica "Podgorički vremeplov".

U bunar spuštene dvije jegulje

Bunar u dvorištu porodice Lekić dubok je oko 15 metara, a dvije jegulje spuštene su u njega dok su još bile veoma male.

Vlasnik bunara Bahrudin Lekić objasnio je da to nije učinjeno slučajno. Na području Zete i Tuzi nekada je postojala praksa puštanja jegulja u bunare, jer se verovalo da one doprinose održavanju čistoće vode.

Od dvije jegulje koje su spuštene u bunar samo je jedna preživjela, a u njemu je ostala narednih 35 godina.

Danas je teška oko dva kilograma

Nakon više od tri decenije provedene u dubokom i gotovo potpuno mračnom bunaru, jegulja je dostigla težinu od oko dva kilograma.

Posebno iznenađuje činjenica da se bunar već godinama ne koristi i da je zatvoren, ali je životinja uprkos tome uspjela da opstane.

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Lekić pretpostavlja da se hrani insektima i drugim sitnim organizmima koji dospevaju u vodu, ali nije poznato kako je tačno toliko dugo preživjela u takvim uslovima.

Stari običaj gotovo potpuno nestao

Puštanje jegulja u bunare nekada je bilo poznato na području Zete i Tuzi. Smatralo se da svojim načinom života pomažu u održavanju vode, ali je ova praksa tokom vremena gotovo potpuno nestala.

Jegulja iz dvorišta porodice Lekić zbog toga predstavlja svojevrsni podsjetnik na stari običaj ovog kraja, ali je istovremeno postala dio porodične priče i lokalna atrakcija.

Porodica razmišlja da je pusti u Skadarsko jezero

Bahrudin Lekić kaže da ne želi da uznemirava neobičnu stanovnicu svog bunara. Ukoliko bunar jednog dana bude trajno zatvoren, porodica planira da jegulju prenese u Skadarsko jezero i pusti je na slobodu.

"Zaslužila je svoju slobodu nakon toliko godina", rekao je Lekić.

Priča iz Vranja kod Tuzi predstavlja ne samo sećanje na gotovo zaboravljenu tradiciju već i neobičan primjer životinje koja je decenijama opstajala u gotovo potpunoj izolaciji.

(Mondo)