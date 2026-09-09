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Horoskop za 9. septembar: Ovna očekuje poslovna prilika, Vaga bjesni na sve, Lavu se ne radi ništa

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09.09.2026 07:03

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Foto: Pexel/ Michele Raffoni

Saznajte da li će vašem znaku dnevni horoskop doneti mnogo sreće.

OVAN

Neke fine poslovne prilike otvoriće se od samog početka dana. Jake mogućnosti da poboljšate jednu saradnju ili da počnete dogovore o novoj. Što se emotivnog dela tiče – trenutno ste zadovoljni odnosom sa voljenom osobom. Imate razumijevanja.

BIK

Mnogo očekujete, ali je dobra situacija da ta očekivanja i ostvarite. Ipak pokušajte da budete nešto realniji i konkretniji u dogovorima, da bi se i druga strana postavila tako. U emotivnom segmentu – uglavnom funkcionišete korektno sa partnerom.

BLIZANCI

Danas dragi moji Blizanci vodite računa da ne napravite neku grešku na poslu. Ako i napravite, potrudite se da je neko od kolega ili nadređeni ne vidi. Doduše, danas mogu doći na naplatu i neke prošle greške i propusti, pa vam držimo palčeve da prođete kako treba...

RAK

Mene bi lično glava zaboljela od toliko planova koje vi imate danas. A da ih ima, ima ih. Kako ćete vi to ostvariti sve, to vjerovatno samo vi znate. Ako uspijete makar trećinu – odlično ste prošli. Nemojte samo da zapostavite posao maštajući o tome kako ćete i šta ćete.

LAV

Imate mnogo posla, a ništa vam se ne radi. Treba da obavite mnogo razgovora, ali ste skloni da birate one u kojima se osećate dobro i one osobe koje vam prijaju. Ne silite sebe ni na šta. U emotivnom segmentu – vreme je za opuštene razgovore, ne za nešto bitno.

DJEVICA

Iako će danas biti i problema na poslu, i nekih nedefinisanih situacija, ipak ćete dosta zadovoljno završiti vaš radni dan. Možda je vaš optimizam neopravdan, ali nećemo da kvarimo. U glavi već imate romantičan scenario, ali mi se čini da nećete uspjeti da ga ostvarite.

VAGA

Ni malo danas niste zadovoljni kako se odvijaju situacije u radnom okruženju. Da, besni ste ali ne želite da drugi vide šta se dešava u vama. Voljenoj osobi ćete biti teški kao crna zemlja, pošto ćete u isto vrijeme biti tvrdoglavi, ali i zakerati za svaku sitnicu.

ŠKORPIJA

Šta se danas u vašoj glavi dešava, to verovatno samo vi znate. Iskreno, nisam sigurna da će vam uopšte posao biti na pameti, pošto ste se tako upetljali u neka emotivna razmišljanja, da ćete vjerovatno presjediti cijeli dan i maštati, maštati, maštati...

STRIJELAC

Izgleda mi da danas od nekih problema teško da ćete uspeti da pobjegnete. Sa nadređenim nećete pronaći zajednički jezik, kod kuće će vas sačekati problemi sa kojima se teško borite, a na sve ovo vi ste umorni i iscrpljeni i samo želite da vas svi ostave na miru.

JARAC

Tačno znate da vam pojedini ljudi prodaju neke priče ali još uvijek ne možete da pokažete da ste ih provalili. Biće vam jako naporno da sa nekim naoko normalno funkcionišete, jer ste razočarani ponašanjem te osobe. U emotivnom segmentu – sitna dešavanja.

VODOLIJA

Ni na šta drugo nećete misliti, već samo na pare, opterećenost troškovima koji su pojačani. U svakom slučaju, brinućete zbog novca. Popodne nećete baš provesti u bajnom raspoloženju, slaba komunikacija sa partnerom.

RIBE

Sve se nekako nakupilo i već osjećate da vam je pomalo previše i obaveza i ljudi i situacija. Najradije biste sve ostavili i zbrisali negdje, što dalje. Preporuka za vas je da ovaj dan uzmete za sebe, da ga provedete u miru i možda sa osobom koju volite.

(telegraf)

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