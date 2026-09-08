Došao je kraj siromaštvu: Ova 4 znaka zaradiće brdo para u septembru

Autor:ATV redakcija
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Ruska astrološkinja Tamara Globa najavljuje kraj siromaštvu za četiri horoskopska znaka, jer im septembar donosi obilje novca i veliki uspjeh na raznim životnim poljima.
Prema Tamarinim prognozama, za četiri znaka novac stiže sa više strana.
Blizanci ulaze u izuzetno povoljan period za finansije i nove poslovne prilike. Očekuje ih značajan priliv novca i uspjeh u svim poduhvatima.
Lavovi će zračiti samopouzdanjem i harizmom, a to će im otvoriti mnoga vrata. Uspjeh ih čeka i na poslovnom i na privatnom planu, uz moguće neočekivane dobitke.
Vage uživaju u harmoniji i dobrim odnosima, što će se povoljno odraziti na njihovu finansijsku situaciju. Moguće su saradnje koje im donose značajan profit i uspjeh u kreativnim projektima.
Škorpije će biti pune energije i strasti, pa će lakše ostvariti svoje ciljeve. Očekuje ih uspjeh u karijeri i finansijska stabilnost, a moguće je i napredovanje.
Novac neće doći sam od sebe ako se prilike ne prepoznaju na vrijeme. Ova četiri znaka zato treba posebno da obrate pažnju na ono što im se nudi:
Ova četiri znaka u septembru konačno dočekuju ono čemu su se dugo nadali – novac dolazi, a sa njim i veliko olakšanje. Poslije perioda u kojem su morali da paze na svaki dinar, pred njima su dani kada će finansijske brige početi da popuštaju.
Kraj siromaštvu za njih znači i kraj stalnog razmišljanja o tome kako sastaviti kraj s krajem, prenosi Krstarica.
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