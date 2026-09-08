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Došao je kraj siromaštvu: Ova 4 znaka zaradiće brdo para u septembru

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08.09.2026 17:19

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Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.
Foto: Diego Fioravanti/Pexels

Ruska astrološkinja Tamara Globa najavljuje kraj siromaštvu za četiri horoskopska znaka, jer im septembar donosi obilje novca i veliki uspjeh na raznim životnim poljima.

Prema Tamarinim prognozama, za četiri znaka novac stiže sa više strana.

Blizanci: Nove poslovne prilike i priliv novca

Blizanci ulaze u izuzetno povoljan period za finansije i nove poslovne prilike. Očekuje ih značajan priliv novca i uspjeh u svim poduhvatima.

Lavovi: Harizma koja otvara vrata

Lavovi će zračiti samopouzdanjem i harizmom, a to će im otvoriti mnoga vrata. Uspjeh ih čeka i na poslovnom i na privatnom planu, uz moguće neočekivane dobitke.

Vage: Saradnje koje donose profit

Vage uživaju u harmoniji i dobrim odnosima, što će se povoljno odraziti na njihovu finansijsku situaciju. Moguće su saradnje koje im donose značajan profit i uspjeh u kreativnim projektima.

Škorpije: Energija koja vodi do napredovanja

Škorpije će biti pune energije i strasti, pa će lakše ostvariti svoje ciljeve. Očekuje ih uspjeh u karijeri i finansijska stabilnost, a moguće je i napredovanje.

Šta ne bi trebalo da propuste u septembru

Novac neće doći sam od sebe ako se prilike ne prepoznaju na vrijeme. Ova četiri znaka zato treba posebno da obrate pažnju na ono što im se nudi:

  • Nova ponuda ne odbijajte posao ili saradnju samo zato što dolaze iznenada.
  • Dodatna zarada – septembar je dobar trenutak da se prihvati nešto što može donijeti novac sa strane.
  • Važan razgovor – jedan susret ili dogovor može otvoriti vrata za mnogo bolju finansijsku situaciju.
  • Ne čekajte predugo – dobra prilika neće uvijek čekati da budete potpuno spremni.
  • Najvažnije je da ne dozvole da im zbog sumnje ili straha promakne ono što im septembar stavlja pred nos.

Septembar im donosi razlog za veliku sreću

Ova četiri znaka u septembru konačno dočekuju ono čemu su se dugo nadali – novac dolazi, a sa njim i veliko olakšanje. Poslije perioda u kojem su morali da paze na svaki dinar, pred njima su dani kada će finansijske brige početi da popuštaju.

Kraj siromaštvu za njih znači i kraj stalnog razmišljanja o tome kako sastaviti kraj s krajem, prenosi Krstarica.

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