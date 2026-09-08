Minić o političarima u FBiH: Sakrivaju svoju nemoć

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić pozvao je političare u FBiH da ne proizvode krize sa Srbijom da bi sakrili svoju nemoć.
"Konaković `protjeruje` čovjeka koji od sredine avgusta ne radi u BiH. Pozivam političare u FBiH da ne lažu sopstveni narod i ne proizvode krize sa Srbijom da bi sakrili svoju nemoć", napisao je Minić na Iksu.
Konaković „protjeruje“ čovjeka koji od sredine avgusta ne radi u BiH.— Savo Minić (@minic_savo) September 8, 2026
Pozivam političare u FBiH da ne lažu sopstveni narod i ne proizvode krize sa Srbijom da bi sakrili svoju nemoć.
Konaković je danas saopštio da je donio odluku o proglašenju nepoželjnim vojnog atašea u Ambasadi Srbije Milana Dulanovića i savjetnika predstavnika BIA-e Danka Maksimovića u Ambasadi Srbije, kojima je ostavljen rok od 48 časova da napuste BiH.
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