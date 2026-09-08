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Minić o političarima u FBiH: Sakrivaju svoju nemoć

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08.09.2026 17:05

Komentari:

5
предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić pozvao je političare u FBiH da ne proizvode krize sa Srbijom da bi sakrili svoju nemoć.

"Konaković `protjeruje` čovjeka koji od sredine avgusta ne radi u BiH. Pozivam političare u FBiH da ne lažu sopstveni narod i ne proizvode krize sa Srbijom da bi sakrili svoju nemoć", napisao je Minić na Iksu.

Konaković je danas saopštio da je donio odluku o proglašenju nepoželjnim vojnog atašea u Ambasadi Srbije Milana Dulanovića i savjetnika predstavnika BIA-e Danka Maksimovića u Ambasadi Srbije, kojima je ostavljen rok od 48 časova da napuste BiH.

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Savo Minić

Elmedin Konaković

Vlada Srbije

Vlada Republike Srpske

Milan Dulanović

Danko Maksimović

Komentari (5)

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