Dodik: Biti hadžija u pravoslavnoj tradiciji je velika čast, ali još veća obaveza

Autor:ATV redakcija
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Velika mi je čast što mi je u Jerusalimu patrijarh Teofil III dodijelio gramatu, kao svjedočanstvo poklonjenja i darivanja svetinjama u Svetoj zemlji, istakao je Milorad Dodik na društvenoj mreži Iks.
"Postoje mjesta pred kojima čovjek zastane, utihne i osjeti koliko je mali pred vječnošću. Pokloniti se mjestima Hristovog stradanja i vaskrsenja nije samo putovanje niti uspomena koju čovjek ponese sa sobom - to je dubok susret s vjerom, sa sopstvenim korijenima i s onim što nas je kroz vijekove održalo", istakao je Dodik.
Istakao je da je biti hadžija u pravoslavnoj tradiciji za njega velika čast, ali još veća obaveza.
"Da ne zaboravimo ko smo, kome pripadamo i na kojim su duhovnim temeljima izgrađeni naš narod i naša Republika Srpska. Iz Jerusalima se čovjek ne vraća isti. Vraća se s još snažnijom vjerom u srcu i sa zahvalnošću za ono što jesmo i kome pripadamo", poručio je Dodik.
Velika mi je čast što mi je u Jerusalimu patrijarh Teofil III dodijelio gramatu, kao svjedočanstvo poklonjenja i darivanja svetinjama u Svetoj zemlji.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 8, 2026
Postoje mjesta pred kojima čovjek zastane, utihne i osjeti koliko je mali pred vječnošću. Pokloniti se mjestima Hristovog stradanja i… pic.twitter.com/Dzl8Evt4Ag
"Hadži" nije obična titula, već čast stečena poklonjenjem Grobu Gospodnjem u Jerusalimu.
Hadžijsku gramatu izdaje Jerusalimska patrijaršija kao svjedočanstvo vjere i hodočašća Svetom zemljom.
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