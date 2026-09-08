Dodik: Biti hadžija u pravoslavnoj tradiciji je velika čast, ali još veća obaveza

Velika mi je čast što mi je u Jerusalimu patrijarh Teofil III dodijelio gramatu, kao svjedočanstvo poklonjenja i darivanja svetinjama u Svetoj zemlji, istakao je Milorad Dodik na društvenoj mreži Iks.

"Postoje mjesta pred kojima čovjek zastane, utihne i osjeti koliko je mali pred vječnošću. Pokloniti se mjestima Hristovog stradanja i vaskrsenja nije samo putovanje niti uspomena koju čovjek ponese sa sobom - to je dubok susret s vjerom, sa sopstvenim korijenima i s onim što nas je kroz vijekove održalo", istakao je Dodik.

Istakao je da je biti hadžija u pravoslavnoj tradiciji za njega velika čast, ali još veća obaveza.

"Da ne zaboravimo ko smo, kome pripadamo i na kojim su duhovnim temeljima izgrađeni naš narod i naša Republika Srpska. Iz Jerusalima se čovjek ne vraća isti. Vraća se s još snažnijom vjerom u srcu i sa zahvalnošću za ono što jesmo i kome pripadamo", poručio je Dodik.

Velika mi je čast što mi je u Jerusalimu patrijarh Teofil III dodijelio gramatu, kao svjedočanstvo poklonjenja i darivanja svetinjama u Svetoj zemlji.



Postoje mjesta pred kojima čovjek zastane, utihne i osjeti koliko je mali pred vječnošću. Pokloniti se mjestima Hristovog stradanja i… pic.twitter.com/Dzl8Evt4Ag — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 8, 2026

"Hadži" nije obična titula, već čast stečena poklonjenjem Grobu Gospodnjem u Jerusalimu.

Hadžijsku gramatu izdaje Jerusalimska patrijaršija kao svjedočanstvo vjere i hodočašća Svetom zemljom.