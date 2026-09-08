Više povrijeđenih: Detalji nesreće kod Prnjavora

Više osoba povrijeđeno je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas poslije podne dogodila u mjestu Donji Galjipovci kod Prnjavora, potvrđeno je u policiji.

Kako su naveli, u nesreći su učestvovali autobus i automobil, a povrede su zadobili dva putnika u autobusu i vozač putničkog vozila.

Hronika Teška saobraćajka prema Prnjavoru: Autobus sletio sa puta

Saobraćaj na navedenoj dionici obustavljen je u oba smjera od 15:30 časova.

U toku je vršenje uviđaja.