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Više povrijeđenih: Detalji nesreće kod Prnjavora

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08.09.2026 17:31

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У Гаљиповцима је данас дошло до саобраћајне несреће у којој је аутобус слетио са коловоза и завршио поред пута.
Foto: Prnjavor.info

Više osoba povrijeđeno je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas poslije podne dogodila u mjestu Donji Galjipovci kod Prnjavora, potvrđeno je u policiji.

Kako su naveli, u nesreći su učestvovali autobus i automobil, a povrede su zadobili dva putnika u autobusu i vozač putničkog vozila.

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Saobraćaj na navedenoj dionici obustavljen je u oba smjera od 15:30 časova.

U toku je vršenje uviđaja.

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Tagovi :

nesreća

Saobraćajna nesreća

Prnjavor

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