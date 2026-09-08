Muškarac smrtno stradao nakon pada u Sarajevu, sumnja se da je skočio

Foto: ATV BL

U Sarajevu je došlo do tragičnog slučaja u kojem je nastradala jedna muška osoba, zbog čega se veliki broj policajaca nalazi na Marijin Dvoru.

Prema prvim informacijama, muškarac je smrtno stradao uslijed pada sa zgrade tržnog centra. Na mjesto događaja su odmah po dojavi upućene ekipe Hitne medicinske pomoći, ali su, nažalost, mogle samo konstatovati smrt. Nezvanično, radi se o samoubistvu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo osigurali su područje oko tržnog centra i trenutno vrše uviđaj.

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