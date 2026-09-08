Logo

Muškarac smrtno stradao nakon pada u Sarajevu, sumnja se da je skočio

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.09.2026 13:08

Komentari:

0
Мушкарац смртно страдао након пада у Сарајеву, сумња се да је скочио
Foto: ATV BL

U Sarajevu je došlo do tragičnog slučaja u kojem je nastradala jedna muška osoba, zbog čega se veliki broj policajaca nalazi na Marijin Dvoru.

Prema prvim informacijama, muškarac je smrtno stradao uslijed pada sa zgrade tržnog centra.

Na mjesto događaja su odmah po dojavi upućene ekipe Hitne medicinske pomoći, ali su, nažalost, mogle samo konstatovati smrt.

Nezvanično, radi se o samoubistvu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo osigurali su područje oko tržnog centra i trenutno vrše uviđaj.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sarajevo

Samoubistvo

Policija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Фармеру нестало 16 говеда: Комшија их тајно заклао и продао месо

Svijet

Farmeru nestalo 16 goveda: Komšija ih tajno zaklao i prodao meso

4 h

0
Предсједник Доналд Трамп слуша док новинар поставља питање у Овалном кабинету Бијеле куће, понедјељак, 31. августа 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Zatvara vrata američkog tržišta još jednom kanadskom proizvodu

4 h

0
Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.

Svijet

Otkrivena "podzemna" banka za pranje novca: Uhapšeno preko 20 osoba

4 h

0
Свијетло наранџасти пакет са Тему логотипом на бетонској површини, погодан за теме е-трговине.

Svijet

Još jedan udarac za kupce sa Temua! Nakon carina, plaćaće se i ovaj trošak?

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

33

Ovo na US Openu nije viđeno 34 godine

16

30

Kojić: Konaković populizmom želi da pokaže da je veći musliman od Alije

16

20

Vulić: Konakovićev predizborni politički performans

16

17

Šok za košarkaše Srbije pred jedan od ključnih mečeva

16

13

Afera u školi trese svijet: Spavala sa đakom jer je htjela da je vole

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima