Sudar koji je promenio Sunčev sistem: Sve se dogodilo za samo nekoliko sati

Mjesec je možda nastao mnogo brže nego što su naučnici do sada pretpostavljali. Nova studija ukazuje na mogućnost da je naš prirodni satelit formiran svega nekoliko sati nakon ogromnog sudara koji se dogodio u ranom Sunčevom sistemu, prije oko 4,5 milijardi godina.

Prema dosadašnjoj, široko prihvaćenoj teoriji, za nastanak Mjeseca bila je odgovorna katastrofalna kolizija mlade Zemlje i Teje, protoplanete približne veličine Marsa.

Vjerovalo se da je nakon udara u svemir izbačena ogromna količina užarene materije, koja se zatim postepeno okupljala i tokom dužeg perioda oblikovala Mjesec. Međutim, nove računarske simulacije nude drugačiju sliku ovog dramatičnog događaja.

Mjesec formiran za svega pet sati

Istraživači sa Jugozapadnog istraživačkog instituta (Southwest Research Institute) i Univerziteta u Arizoni koristili su napredne računarske modele kako bi detaljnije ispitali šta se dešava tokom sudara Zemlje i Teje.

Rezultati su pokazali da, pod određenim uslovima, nastanak Mjeseca možda nije bio dugotrajan proces, već da je do njegovog formiranja moglo doći gotovo neposredno nakon udara.

U jednoj od simulacija, relativno očuvan Mjesec pojavio se već nakon približno pet sati. Na rezultat je, prema naučnicima, značajno uticala temperatura oba tijela prije sudara.

Dr Adina Denton objasnila je da bi veoma vrele Zemlja i Teja tokom udara mogle potpuno da se raspadnu i stvore disk krhotina, ali da se, uz drugačiju raspodjelu temperature, može dobiti potpuno drugačiji ishod.

„Kada sam koristila iste parametre kao u ranijim modelima, uključujući jednake temperaturne strukture unutrašnjosti oba tijela, za oko pet sati pojavio se relativno očuvan Mjesec“, navela je Denton.

Sudar Zemlje i Teje

Jedan od ključnih elemenata nove studije jeste način na koji su naučnici tretirali materijal od kojeg su bile sačinjene Zemlja i Teja. Dok su raniji modeli često planete predstavljali kao gotovo tečna tijela, nova simulacija uzela je u obzir i čvrstoću stijena, kao i njihovu reakciju na ekstremne temperature tokom sudara.

Rezultati su pokazali da temperatura može značajno da utiče na posljedice kosmičkog udara. Vrelija tijela postaju slabija i lakše se raspadaju, dok hladnije stijene imaju veću čvrstoću i mogu omogućiti da dio materijala preživi sudar u relativno kompaktnom obliku, prenosi 24sedam.

Studija, objavljena u časopisu „Astrofizikal džurnal leters“ (Astrophysical Journal Letters), mogla bi da pomogne naučnicima da utvrde kada se dogodio sudar koji je doveo do nastanka Mjeseca.

Novi model bi takođe mogao da objasni zbog čega Zemlja i Mjesec imaju toliko sličan sastav. Denton je njihovu povezanost slikovito opisala, rekavši da su Zemlja i Mars poput „brata i sestre“, dok su Zemlja i Mjesec više nalik „bratskim blizancima“.