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Istorijska promjena: Svijet od 2027. ukida prestupne sekunde

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08.09.2026 07:44

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Земља је трећа планета по удаљености од Сунца и једина позната планета у свемиру на којој постоји живот.
Foto: pexels/Zelch Csaba

Međunarodne organizacije namjeravaju da konačno odvoje standard svjetskog vremena od fizičke rotacije Zemlje, pišu mediji.

Kako su novinari podsjetili, istorijski gledano, svjetsko vrijeme je bilo vezano za kretanje Zemlje. Međutim, kako je tehnologija napredovala, stvoreni su atomski satovi koji broje sekunde na osnovu vibracija atoma cezijuma.

U članku se napominje da se, zbog stalno promenljive rotacije planete, ova dva vremenska standarda neizbježno razilaze. Prestupne sekunde su izmišljene da bi se sprečilo ovo neslaganje između dva načina mjerenja vremena. Od 1972. godine dodato je 27 prestupnih sekundi.

Autor članka je napomenuo da je neočekivano ubrzanje Zemljine rotacije, po prvi put u istoriji, postavilo naučnike pred zadatak da oduzmu jednu sekundu od Koordinisanog univerzalnog vremena (UTC). Međutim, „negativna“ sekunda se pokazala kao kritična prijetnja modernoj tehnologiji.

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Prema riječima stručnjaka, prisilno preskakanje sekunde u digitalnim sistemima moglo bi dovesti do sistemskih grešaka u satelitskoj navigaciji, telekomunikacijama, elektroenergetskim mrežama i finansijskim tržištima.

U članku se naglašava da delegati Generalne konferencije o tegovima i mjerama u oktobru planiraju da potpuno napuste praksu sinhronizacije kako bi izbjegli rizik od tehnološkog kolapsa. Prema inicijativi, upotreba prestupnih sekundi prestaće 20. maja 2027. Umjesto toga, atomsko vreme će se postepeno udaljavati od Zemljine rotacije, a jaz bi se na kraju mogao proširiti na sat vremena.

(sputnik srbija)

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