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Leti brzinom od 25.000 kilometara u sekundi: „Ovo nikad ranije nije viđeno“

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 09:45

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Свемир је бесконачно пространство које нас окружује. Свемиром зовемо простор-вријеме, који чине свјетле галаксије које садрже много звијезда и других небеских тијела расуте у тамном међугалактичком и међузвезданом, условно, „празном” простор-времену које зовемо вакуум
Foto: pexels/Arnie Chou

Međunarodna naučna kolaboracija GRAVITY otkrila je najbržu zvijezdu do sada primjećenu u Mliječnom putu. Kreće se brzinom većom od 25.000 kilometara u sekundi i kruži oko supermasivne crne rupe Strijelac A u centru galaksije.

Rezultati istraživanja objavljeni su u žurnalu Nature, a otkriće je ostvareno na osnovu posmatranja teleskopa Evropske južne opservatorije u pustinji Atakama u Čileu, prenela je Ansa.

Zvijezda, nazvana S301, kruži oko Strelca A po veoma uskoj orbiti koja traje 8,7 godina, a crnoj rupi se približava na udaljenost oko 12 puta veću od rastojanja Zemlje od Sunca, saopštio je Institut za vanzemaljsku fiziku Maks Plank u Njemačkoj.

"Ono što je posebno kod ove zvijezde jeste to što kruži oko Strelca A u veoma uskoj orbiti, za samo 8,7 godina, i približava se crnoj rupi na udaljenosti samo 12 puta većoj od one između Zemlje i Sunca. Ovo nikad ranije nije viđeno", rekao je Feliks Mang iz Instituta Maks Plank za vanzemaljsku fiziku u Garksingu u Njemačkoj, jedan od autora studije.

S301 se kreće oko 1.000 puta brže od Zemlje oko Sunca i oko 100.000 puta brže od putničkog aviona. Zvezda prolazi pored crne rupe na udaljenosti sličnoj onoj između Saturna i Sunca. Jedan od naučno najznačajnijih aspekata otkrića je to što zvezda prolazi dovoljno blizu crne rupe da na nju utiču efekti njene rotacije. Zbog toga bi mogla da posluži kao svojevrsna sonda za proučavanje dinamike crnih rupa.

Prema teorijskim modelima, crne rupe imaju sopstvenu rotaciju koja povlači i deformiše prostor-vreme.

"Sa ovom zvezdom se nadamo da ćemo u narednih 10 godina izmeriti rotaciju crne rupe. Prvi put bismo mogli direktno da izmerimo rotaciju masivne crne rupe, što bi predstavljalo fundamentalni test Ajnštajnove teorije", rekao je Stefan Gilesen, koautor studije iz Instituta Maks Plank.

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