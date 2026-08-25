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Određen pritvor saradnici Vladimira Zelenskog

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 10:25

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Украјински предсједник Володимир Зеленски разговара током заједничке конференције за новинаре са британским премијером Киром Стармером у Кијеву, Украјина, у четвртак, 16. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky

Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine odredio je pritvor bivšoj zamjenici šefa kabineta ukrajinskog predsjednika, Irini Mudroj, u trajanju od 60 dana, uz mogućnost plaćanja kaucije od oko 385.000 evra.

„Peticija se djelimično usvaja da se osumnjičenoj Mudroj Irini Romanivni odredi preventivna mjera u vidu pritvora u trajanju od 60 dana“, saopštio je istražni sudija, koji je dodao da se Mudroj odredi i kaucija u iznosu od 20 miliona grivni, prenio je Ukrinform.

Ukoliko položi kauciju, Mudra će morati da se odaziva na svaki poziv detektiva Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) i tužioca Specijalizovanog antikorupcijskog tužilaštva (SAP), da bez dozvole ne napušta Kijev i Kijevsku oblast i da prijavi promjenu prebivališta.

Takođe će morati da izbjegava komunikaciju sa oštećenima, svjedocima i drugim osumnjičenima u krivičnim postupcima, da ne posjećuje prostorije kompanija „Budmontažservis“ i „Filosofija Development“, kao i da preda dokumenta za putovanje u inostranstvo i nosi elektronski uređaj za praćenje.

Na pitanje novinara da li ima novca za kauciju, Mudra je nakon ročišta rekla da će „pokušati“ da pronađe novac, jer ima „mnogo prijatelja i mnogo kontakata“.

NABU i SAP su 19. avgusta saopštili da su protiv više zvaničnika podnesene prijave zbog sumnje na pranje novca stečenog kriminalnim putem.

Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski razriješio je Mudru 19. avgusta sa funkcije zamjenice šefa njegovog kabineta.

Mudra je kasnije izjavila da je sama podnijela ostavku, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Irina Mudra

Ukrajina

Vladimir Zelenski

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