Unapređenje sporta u školama u Srpskoj

Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske počinje realizaciju projekta "Sigurni sportski koraci u školi" koji ima za cilj unapređenje sporta u školama, te je Vlada Republike Srpske za 187 osnovnih škola u Srpskoj obezbijedila sportsku opremu za šta je izdvojeno oko 200.000 KM, rečeno je u Banjaluci na konferenciji za novinare predstavnika ovog ministarstva.

Pomoćnik ministra za sport Danijela Ćapin rekla je da žele da stvore uslove za djecu da mogu pravilno da treniraju, budu aktivni i zavole sport.

"Fizička aktivnost nije samo pitanje sporta, već zdravlja, pravilnog razvoja i budućnosti naše djece. Želimo da svakom djetetu pružimo mogućnost za bavljenje sportom", istakla je Ćapinova.

Koordinator projekta Bojan Božić rekao je da će projekat obuhvatiti učenike od prvog do petog razreda koja će besplatno moći da se bave sportom u svojim školama.

"Ovo je posebno važno za djecu u ruralnim i manjim sredinama gdje nema mnogo sportskih klubova i mogućnosti da se djeca organizovano bave sportskim aktivnostima. Osim toga, ovim projektom će se podići nastava fizičkog vaspitanja", rekao je Božić.

On je dodao da će do kraja godine biti realizovan kao pilot projekat, koji bi naredne godine trebalo da uđe u sistem obrazovanja, prenosi Srna.