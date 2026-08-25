Perić Romić: Ručak, patike i škola ne mogu da čekaju alimentaciju

Zakonom o privremenom izdržavanju djece stvoren je mehanizam kojim, kada su ispunjeni propisani uslovi, Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske privremeno isplaćuje izdržavanje djetetu čiji roditelj ne izvršava svoju obavezu, ali ne zato da Republika preuzme obavezu neodgovornog roditelja, nego zato što dijete ne može da čeka, izjavila je za Srnu poslanik u Narodnoj skupštini Srpske Ranka Perić Romić.

"Račun za školski pribor ne čeka. Patike koje je dijete preraslo ne čekaju. Ručak ne čeka. Ekskurzija ne čeka. Djetinjstvo ne može biti stavljeno na čekanje dok odrasli rješavaju svoje sporove. Zato smatram da je donošenje ovog zakona jedna od važnih mjera porodične politike Republike Srpske.

Zamislite majku koja svakog jutra sprema dijete za školu, odlazi na posao, plaća stan, hranu, odjeću, knjige i sve ono što odrastanje jednog djeteta nosi. A onda svakog mjeseca čeka novac koji je drugi roditelj prema odluci suda dužan da obezbijedi svom djetetu. I on ne stigne", naglasila je Perić Romić za Srnu, povodom kampanje "Srpska te voli" u okviru koje će Kabinet predsjednika Republike u narednom periodu predstaviti prava i mjere koje danas čine sistem podrške porodici u Republici Srpskoj.

Ona je podsjetila da je do sada to često bio problem te majke ili oca koji je ostao uz dijete, a od sada je to pitanje na koje odgovor daje i Republika Srpska.

"Zato smatram da je donošenje ovog zakona jedna od važnih mjera porodične politike Republike Srpske. Njime nismo izmislili novu obavezu roditelja. Ona već postoji i utvrđuje je sud. Uradili smo nešto drugo – zaštitili smo dijete od posljedica njenog neizvršavanja", istakla je Perić Romić.

Ona je navela da se privremeno izdržavanje može ostvarivati najduže do 18. godine života.

Kada je sudom utvrđena obaveza u visini od najmanje 15 odsto prosječne plate, prema podacima na osnovu kojih je pravo uvedeno riječ je o iznosu do 229 KM, dok se, dodala je, kod niže sudski određene obaveze isplaćuje upravo taj niži iznos, a Republika će od onoga ko je bio dužan da plati izdržavanje tražiti povrat sredstava.

"To je pravična politika. Pomažemo onome ko ne može da čeka, a odgovornost ostavljamo tamo gdje pripada. Kada kažemo da je porodica prioritet, onda to mora važiti i kada je porodica suočena sa teškim okolnostima. Kada kažemo da Srpska voli svoju djecu, onda ta ljubav mora biti pretvorena u pravo. U ovom slučaju pravo koje jednom roditelju govori: `Nisi sam.` A jednom djetetu: `Sukobi odraslih nisu tvoja krivica i neće postati tvoj teret`", zaključila je Perić Romić.