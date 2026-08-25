Delegacija iz Srbije sutra u UKC-u Srpske: Obilazak novog objekta za onkologiju

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Republike Srbije dr Nemanja Zečević i direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije doc. dr Milan Žegarac posjetiće UKC Republike Srpske u srijedu 26. avgusta 2026. godine u 12:00 časova.

U okviru posjete planiran je sastanak sa rukovodstvom UKC Republike Srpske i Centra za radioterapiju Afidea, a potom i obilazak Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, Centra za radioterapiju, Zavoda za kliničku radiologiju, te novog Objekta za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom.

"Ova posjeta je prilika da UKC Republike Srpske predstavi nove kapacitete Objekta za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom kao i nove medicinske tehnologije sa kojima raspolaže. Pored toga ovo je izuzetna prilika za upoznavanje sa radom naših stručnih timova, savremenih metoda dijagnostike i liječenja, kao i planovima za dalji razvoj zdravstvene zaštite i međusobne saradnje", poručuju iz UKC-a Srpske.

Dolazak delegacije je planiran u 12:00 u Upravu UKC Republike Srpske.

Tim povodom planirane su izjave za medije sutra 26.8.2026. godine oko 13.00 časova u Objektu za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom, saopšteno je iz UKC-a Srpske.