Crna Gora: Uhapšen predsjednik sindikata Agencije za nacionalnu bezbjednost

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik sindikata Agencije za nacionalnu bezbjednost Dragoljub Milović uhapšen je danas u Podgorici, saznaje portal RTCG.
Ovaj portal navodi da je pored Milovića privedeno još nekoliko osoba.
Srbija
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Kako piše, u toku akcija policije koja provjerava poslovanje sindikalnih organizacija sektora bezbjednosti, prenosi Srna.
Policija provjerava sindikate Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost, Policijske akademije.
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