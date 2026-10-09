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Crna Gora: Uhapšen predsjednik sindikata Agencije za nacionalnu bezbjednost

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09.10.2026 19:36

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Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Predsjednik sindikata Agencije za nacionalnu bezbjednost Dragoljub Milović uhapšen je danas u Podgorici, saznaje portal RTCG.

Ovaj portal navodi da je pored Milovića privedeno još nekoliko osoba.

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Kako piše, u toku akcija policije koja provjerava poslovanje sindikalnih organizacija sektora bezbjednosti, prenosi Srna.

Policija provjerava sindikate Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost, Policijske akademije.

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Tagovi :

Crna Gora

hapšenje

Dragoljub Milović

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