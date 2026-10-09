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Dječak pištoljem prijetio da će izvršiti masakr u školi! Drama u Rijeci

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09.10.2026 14:22

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Foto: ATV

Hrvatska policija intervenisala je u Srednjoj ekonomskoj školi Mije Mirkovića u Rijeci nakon prijave da je jedan učenik pretio upotrebom oružja.

Prema nezvaničnim informacijama portala Index, učenik je putem društvenih mreža prijetio djevojkama pištoljem i najavio da će "napraviti masakr".

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Policija je odmah upućena u školu, ali evakuacija učenika nije bila potrebna. Mladić koji je navodno uputio prijetnje nije se pojavio na nastavi.

Iz riječke policije potvrdili su da su primili prijavu i da je u toku kriminalistička istraga.

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"Primili smo dojavu i u toku je kriminalističko istraživanje. Policijski službenici upućeni su u navedenu školu, kao i službenici nadležni za maloljetničku delinkvenciju", saopštili su iz policije.

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Tagovi :

rijeka

prijetnje

Škola

masakr

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