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Hrvatska: Ljekari tvrde da roditelji nemaju razloga za brigu zbog BSG vakcine

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09.10.2026 10:53

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Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спријечавања развоја болести.
Foto: pexels/Thirdman

Nakon što je u Hrvatskoj privremeno obustavljena primena BSG, bugarski proizvođač tvrdi da je u dva slučaja djeci data čak 10 puta veća doza od propisane, a iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poručuju da u primljenim prijavama nuspojava nije navedena greška u primjeni vakcine.

Od očekivana najviše tri slučaja osteomijelitisa na milion doza BSG vakcine, u Hrvatskoj su prijavljena četiri slučaja sumnje na 60.000 primijenih doza.

"Mi u ovom trenutku konkretno kod ove vakcine ne znamo radi li se o nuspojavi, radi li se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi možete postupati", izjavila je ministarka zdravlja Irena Hrstić.

Bugarski proizvođač be-se-že vakcine za tuberkulozu navodi da je u dva od četiri slučaja, deci u Hrvatskoj dara deset puta veća doza od propisane, dok u Hrvatskom zavodu za javno zdravlje smatraju da je reč najverovatnije o pogrešno unijetim podacima.

Direktor HZJZ Krunoslav Capak je rekao da će kontaktirati ljude koji su vakcinisali djecu i vidjeti da li je eventualno došlo do greške.

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"Naša je pretpostavka da je pri upisu u elektronski obrazac došlo do greške i da je umjesto 0,05 napisano 0,5, ali to moramo potvrditi", kazao je Capak.

U Hrvatskoj se pre razmatralo ukidanje obaveznog vakcinisanja protiv tuberkuloze, no posljednjih godina incidencija bolesti blago je porasla, što se povezuje sa dolaskom stranih radnika pa se od ukidanja zasad odustalo.

"Ako se sve pokaže u ispitivanjima kvaliteta u redu, nema razloga da se proizvođač menja, a paralelno ćemo razmisliti o tome treba li ukinuti univerzalno vakcinisanje protiv tuberkuloze", naveo je Capak, prenosi HRT.

Lekari tvrde da razloga za paniku među roditeljima nema.

"Treba samo slušati svoga pedijatra i ako roditelji primjete bilo koju nuspojavu, javiti se pedijatru, ali razloga za brigu nema", tvrdi Dubravko Matić, dr med., specijalista pedijatar.

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Dok se čekaju rezultati ispitivanja, primjena te vakcine je privremeno obustavljena.

Vakcina istog proizvođača obustavljena je da se primenjuje i u Bosni i Hercegovini, prenosi Tanjug.

Iz Srbije i Crne Gore saopšteno je da se primjenjuju vakcine drugih proizvođača i da su one bezbjedne.

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vakcinacija

Vakcina

tuberkuloza

BSG vakcina

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