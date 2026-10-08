Uhapšena dvojica muškaraca na graničnom prelazu: Ženi prevarom uzeli 50.000 evra

Dvojica muškaraca uhapšena su na graničnom prelazu Bajakovo, između Hrvatske i Srbije, zbog sumnje da su uzeli 50.000 evra od 69-godišnje žene iz Zagreba koju su prevarili da joj je kćerka poginula u saobraćajnoj nesreći.

Uhapšeni su četrdesetdvogodišnjak i sedamdesetogodišnji muškarac dok su pokušavali da pređu iz Hrvatske ka Srbiji.

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Ženu je, za sada, nepoznati muškarac nazvao telefonom više puta, predstavljajući se kao ljekar njene kćerke, za koju je tvrdio da je poginula u saobraćajnoj nesreći.

Nedugo nakon poziva na vrata njenog stana u zagrebačkom Susedgradu došao je 42-godišnjak, a žena mu je, vjerujući u priču o nesreći, predala novac. Tek je naknadno shvatila da je prevarena i sve je prijavila policiji.

Dan nakon prevare policija ih je uhapsila na Bajakovu, a pri pretresu vozila "mercedesa vita" zagrebačkih registarskih oznaka, u frižideru je pronađena torbica s novcem.

Iz policije su naveli da su protiv 42-godišnjaka proteklih godina više puta podnošene krivične prijave zbog različitih djela.

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Nakon kriminalističkog istraživanja oni su predati u pritvor i protiv njih je podnesen izvještaj tužilaštvu u Zagrebu.

Policija nastavlja istraživanje, između ostalg i zbog, za sada, nepoznatog učesnika prevare koji je telefonom kontaktirao žrtvu.

(Srna)