Dodatne olakšice za osobe sa invaliditetom

Sva vozila koja su neophodna osobama sa invaliditetom mnogo koštaju i bilo ih je nemoguće uvesti sa postojećim sredstvima.

Za Sašu Radanović iz Gradiške, povećanje praga za oslobađanje plaćanja dadžbina sa 30.000 maraka na 45 000 na putnička vozila za osobe sa invaliditetom, znači veliku promjenu u načinu i kvalitetu života.

"Meni će to puno značiti jer sam samostalan onda, nisam ovisan o nekom drugom. Vozilo je namjensko i puno, vjerujte, puno" , kaže Saša Radanović.

Inicijative se pokreću na osnovu potreba samih korisnika. Zato je dobro da su u institucijama ljudi koji prepoznaju da su te inicijative dobre, ističu u Organizaciji amputiraca UDAS.

"Imali smo mnogo prepreka od 2018. ova inicijativa postoji. Evo, uspjeli smo da je riješimo, to će puno značiti ovim ljudima , naročito onima koji su u invalidskim kolicima. Oni će biti puno samostalniji, tako da mislim da smo napravili dobru stvar i svaka čast svima koji su učestvovali u rješavanju ovog problema", rekao je Željko Volaš, predsjednik Organizacije amputiraca UDAS, Banja Luka.

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Ministar Amidžić zadovoljan je kaže zbog jučerašnje odluke Savjeta ministara da se inicijativa koja je došla na prijedlog Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvoji. Srećan je, što makar malim dijelom, može pomoći ljudima koji su ostali bez dijela tijela u ratu kao i civilnim invalidima.

"Dogovorili smo se i dodali smo još jednu stavku da će se odluka automatski korigovati svake godine za iznos inflacije tako da taj prag od 45.000 KM na bazi stope inflacije koju će utvrditi Agencija za statistiku, ćemo korigovati svake godine, tako da on neće biti fiksiran", rekao je Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH.

Osobama sa invaliditetom od sada će vozila prilagođena njima biti dostupnija.Važno je i da javnost razumije da takvo vozilo osobama sa invaliditetom služi kao neophodno ortopedsko pomagalo a ne kao luksuzni prevoz. Ministar Amidžić obećava nastavak podrške ovog kategoriji.