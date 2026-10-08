Dijete hitno helikopterom prevezeno iz Banjaluke u Beograd

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske izvršili su vazdušni medicinski transport dvanaestogodišnjeg djeteta iz Banjaluke u Beograd.
Pacijent je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske prevezen na dalje liječenje u Univerzitetsku dječiju kliniku u Tiršovoj, saopšteno je iz MUP-a Srpske.
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