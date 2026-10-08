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Osuđen Granit Džaka

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08.10.2026 16:18

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Осуђен Гранит Џака
Foto: Tanjug / AP / Ian Hodgson

Fudbaler Granit Džaka kažnjen je uslovnom novčanom sankcijom od 150.000 švajcarskih franaka zbog slučaja vezanog za falsifikovani kovid sertifikat.

Ovu presudu švajcarskog tužilaštva u Lucernu objelodanio je sam kapiten reprezentacije, naglasivši da u potpunosti prihvata ishod pravnog procesa.

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Sankcija je formulisana kroz 50 dnevnih stopa u iznosu od po 3.000 franaka, sa rokom provjere od 24 mjeseca. Ukoliko u tom periodu ne prekrši zakon, novčana obaveza neće biti aktivirana, dok su sudski troškovi već izmireni.

Po okončanju ovog slučaja, igrač se oglasio putem društvenih mreža.

"Prije nekoliko nedjelja lično sam se oglasio ovdje i rekao da preuzimam odgovornost za svoju odluku. Ostajem pri tome. Nakon što sam dao potpun iskaz javnom tužilaštvu, tužilac je sada donio odluku. Kaznenim nalogom osuđen sam zbog pribavljanja lažne potvrde na uslovnu novčanu kaznu od 50 dnevnih iznosa od po 3.000 švajcarskih franaka, uz period provjere od dvije godine. To znači da kazna neće biti izvršena ukoliko tokom tog perioda ne počinim novo krivično djelo. Troškove postupka već sam platio. Prihvatam odluku i preuzimam odgovornost. Hvala vam na brojnim porukama podrške tokom prethodnih nekoliko nedjelja. Mnogo mi znače", istakao je fudbaler.

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Podsjećanja radi, ova afera dospjela je u medije polovinom septembra kada je list "Blik" prenio vijest o pokretanju istrage. Nekoliko dana kasnije, sportista je priznao da je tokom 2022. godine pribavio neregularnu potvrdu, pravdajući to trenucima straha i nedoumica u vezi sa imunizacijom.

(Telegraf)

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Granit Džaka

presuda

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