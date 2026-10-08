Mančester Siti sve bliži izbacivanju iz lige: "Ne vidim kako mogu opstati nakon svega"

Dejvid Ornstin, jedan od najpoznatijih britanskih novinara prvi put je progovorio o mogućoj kazni za Mančester Siti nakon što su proglašeni krivim po 114 tačaka optužnice.

Ornstin je najavio da ne vidi način kako Mančester Siti može ostati u ligi nakon svega. Izbacivanje najdominantnije sile engleskog fudbala u posljednjoj deceniji i više sve je izvjesnije i čini se da je pitanje dana.

„Ne vidim kako bi Mančester Siti mogao nastaviti takmičenje u Premijer ligi. Logika nalaže da bi nezavisna komisija mogla izreći izuzetno stroge sankcije, iako je riječ samo o nagađanjima“, kaže Ornstin i dodaje:

„Sankcije bi mogle uključivati ogromne novčane kazne i isplatu odštete klubovima i igračima koji su ostali uskraćeni za titule i bonuse, uz obavezu podrške fudbalskom ekosistemu, zabranu transfera, te mjere protiv rukovodilaca i članova uprave, a možda čak i protiv vlasnika kluba“, najavio je Ornstin, čovjek koji je najbolje upućen u poslove Premijer lige i sve ono što se dešava.

Podsjetimo, prvostepena presuda kaže da je Siti kriv po 114 tačaka optužnice za teško kršenje pravila Premijer lige, uključujući nelegalne isplate menadžerima i igračima, lažne ugovore, nelegalno „upumpavanje“ novca u klub...

Siti je iskoristio pravo žalbe i tvrdi i dalje da je u klubu sve rađeno prema pravilima, a žalbeni rok je 12 sedmica. Nakon toga, najkasnije u roku od mjesec dana, biće donesena konačna odluka koja bi mogla promijeniti sudbinu najjače lige svijeta, prenosi Kliks.