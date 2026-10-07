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Srbija će navijati za Hrvate, a razlog je prilično bitan

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07.10.2026 21:50

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Србија ће навијати за Хрвате, а разлог је прилично битан
Foto: Tanjug / AP / Matthias Schrader

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u sve četiri utakmice Lige nacija i na dva kola do kraja nalazi se pred ispadanjem u B diviziju.

Ipak, postoji tračak nade da bi Orlovi mogli da izbjegnu direktnu eliminaciju i kao i u prethodnom izdanju Lige nacija igraju baraž za opstanak (tada pobijedili Austriju i izbjegli ispadanje).

Za sada se nalaze u sigurnoj zoni, pošto samo dvije reprezentacije ispadaju direktno, a to su trenutno Turska i Češka. Obje selekcije imaju četiri poraza i lošiju gol razliku od Srbije.

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Česi do kraja igraju kod kuće protiv Španije i gostuju Hrvatskoj dok će Turci dočekati Belgiju i igrati u Francuskoj. Dakle, prilično teški izazovi.

Ipak, ni Srbija nema idealan raspored jer dočekuje Njemačku i gostuje Grčkoj. Praktično i jedan bod može da napravi ogromnu razliku.

(Alo)

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Tag :

Fudbalska reprezentacija Srbije

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