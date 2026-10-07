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Veličanstven oproštaj od najvećeg: Argentinci u suzama ispratili Mesija

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07.10.2026 07:26

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Величанствен опроштај од највећег: Аргентинци у сузама испратили Месија
Foto: Tanjug / AP / Gustavo Garello

Jedan od najboljih fudbalera u istoriji Lionel Mesi oprostio se od reprezentacije Argentine golom i sa dvije asistencije u pobjedi protiv Benina rezultatom 3:0.

Pred 80.000 gledalaca na „Monumentalu“ Mesi je asistirao Nikolasu Otamendiju u 48. i Niku Pazu u 61, da bi u 71. minutu pogodio iz penala i stavio tačku na fantastičnu karijeru u dresu „gaučosa“.

Ostaće zapisano da je odigrao rekordnih 208 utakmica i postigao rekordnih 126 golova.

Лео Меси
Leo Mesi
Tanjug / AP / Gustavo Garello

Osvojio je Mundijal u Kataru, dvije Kopa Amerike i Finalisimu.

Mesi je iz centra terena poručio publici: „Bio je veliki ponos nositi ovaj dres više od 20 godina. Nikada se nisam prestao boriti, nikada nisam prestao davati sve od sebe. Volio bih se zauvijek vraćati, jer igrati za reprezentaciju Argentine je najljepša stvar koja vam se može dogoditi.“

Mbape se dirljivom porukom oprostio od Mesija, nazvao ga najboljim svih vremena

Francuski fudbaler Kilijan Mbape oprostio se od Lionela Mesija izuzetno emotivnom porukom na društvenim mrežama.

Uz dirljive riječi o kraju jedne velike ere, francuski napadač podijelio je i nekoliko zajedničkih fotografija na kojima se srdačno pozdravljaju i grle.

Posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj se nalazi legendarni Argentinac uz natpis „GOAT“, što jasno pokazuje ko je za njega najveći svih vremena.

Mbape je u svojoj objavi istakao kako se danas opraštamo od dijela našeg djetinjstva i mnoštva neizbrisivih uspomena.

Podsjetio je na trnovit put svog bivšeg saigrača, naglasivši kako ga je Argentina vidjela kako pada, ali i kako se podiže da ispuni naizgled nemoguć san.

Uz to je dodao da je cijeli svijet imao ogromnu privilegiju svjedočiti njegovom usponu i fudbalskoj genijalnosti.

U ime najveće zajednice svojih fanova, Francuz se kratko i jasno zahvalio za sve prelijepe emocije i poteze koje je Mesi ostavio iza sebe.

Svoj dirljivi oproštaj zaključio je porukom da će to trajati zauvijek, čime je izazvao lavinu oduševljenja među ljubiteljima fudbala širom svijeta.

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Leo Mesi

Fudbal

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