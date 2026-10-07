„Odgovornost je moja“: Ronaldo otkrio šta se zaista dogodilo u reprezentaciji

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo saopštio je da ne želi da se povuče iz reprezentacije i da je spreman da prihvati kaznu Fudbalskog saveza Portugalije zbog napuštanja kampa nacionalnog tima.

Portugalija je 27. septembra u gostima pobijedila Norvešku (2:1) u drugom kolu Lige nacija, a selektor Žorž Žezus odlučio je da Ronaldo prvi put poslije 18 godina čitav meč presjedi na klupi za rezerve.

Ronaldo je potom samoinicijativno napustio trening kamp nacionalnog tima, pa je propustio mečeve protiv Danske (4:2) i Norveške (2:1). Najavio je tada na Instagramu da će u dogledno vrijeme saopštiti Portugalcima istinu o razlozima koji su motivisali njegov odlazak iz reprezentacije.

Sada je čuveni portugalski fudbaler u saopštenju otkrio da je poslije ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva ozbiljno razmišljao o završetku reprezentativne karijere, ali da ga je predsjednik Fudbalskog saveza Portugalije (FPF) Pedro Proensa ubijedio da promijeni odluku.

Prihvatio je, tvrdi, plan koji mu je predstavio selektor Žezus, ali kaže da dogovor na kraju nije ispoštovan. Ističe da je Žezus na konferenciji za medije, umjesto javnog objašnjenja koje su, prema Ronaldovim riječima, prethodno dogovorili, nastupio potpuno drugačijim tonom kako bi naglasio svoj autoritet.

„Odlučio sam da napustim kamp, ne čekajući još prekršenih obećanja. Za mene je istina i dalje najvažnija stvar u odnosima među ljudima. Koliko god boljelo, želim da mi ljudi govore istinu“, naglasio je Ronaldo.

Priznao je da je pogriješio zato što je samoinicijativno napustio trening kamp i preuzeo je punu odgovornost za taj potez.

„Izvinjenje dugujem i svojim saigračima iz reprezentacije zato što sam napustio kamp. Uprkos potpunom gubitku povjerenja u riječ selektora, nije trebalo to da uradim. Odgovornost je moja“, poručio je kapiten portugalske selekcije.

Ronaldo je istakao da je spreman da prihvati kaznu Saveza.

„Posljedice mojih postupaka mora da procijeni i kazni FPF. Razumijem da za tu kaznu ne bi trebalo da postoje olakšavajuće okolnosti. Ja nisam bilo koji igrač. Ja sam kapiten, to je otežavajuća okolnost. Pravila moraju da budu ista za sve, bez obzira na status“, istakao je Ronaldo.

Na kraju saopštenja poručio je da još uvijek ne namjerava da završi reprezentativnu karijeru.

„Ako budem fizički spreman, ako budem igrao za svoj klub i, nadam se, postizao golove, poslije odsluženja kazne koja mi bude izrečena biću na raspolaganju nacionalnom timu, kao što sam uvijek bio, da se borim i pobjeđujem za našu reprezentaciju“, naglasio je Ronaldo, prenosi Srna.