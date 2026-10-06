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Argentina stala zbog Mesija: Prizori obilaze svijet

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06.10.2026 19:36

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капитен Аргентине фудбалер
Foto: Tanjug/AP Photo/Charlie Riedel

Nevjerovatne scene zabilježene su danas širom Argentine uoči oproštaja Lionela Mesija.

Veliki broj navijača izašao je na ulice kako bi pozdravio fudbalsku legendu i učestvovao u atmosferi koja je zavladala u zemlji.

Argentinci su još jednom pokazali koliko im znači čovjek koji ih je predvodio do brojnih uspjeha, uključujući osvajanje Svjetskog prvenstva 2022. godine.

Mesijev oproštaj tako je prerastao u događaj koji daleko prevazilazi granice fudbala, a prizori iz Argentine pokazuju koliko je dubok trag ostavio u svojoj otadžbini, prenose Nezavisne novine.

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Leo Mesi

Argentina

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