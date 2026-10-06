Argentina stala zbog Mesija: Prizori obilaze svijet

Veliki broj navijača izašao je na ulice kako bi pozdravio fudbalsku legendu i učestvovao u atmosferi koja je zavladala u zemlji.

Argentinci su još jednom pokazali koliko im znači čovjek koji ih je predvodio do brojnih uspjeha, uključujući osvajanje Svjetskog prvenstva 2022. godine.

Crazy scenes in Argentina ahead of Lionel Messi’s farewell. The entire country is out to celebrate Messi today. 🤯🐐🇦🇷 https://t.co/FI8B6272Yb — 𝙷𝚊𝚛𝚛𝚒𝚜𝚘𝚗 (@fcbharrison) October 6, 2026

Mesijev oproštaj tako je prerastao u događaj koji daleko prevazilazi granice fudbala, a prizori iz Argentine pokazuju koliko je dubok trag ostavio u svojoj otadžbini, prenose Nezavisne novine.