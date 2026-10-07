Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, upitala je Pariz o "ljudskim pravima" povodom izvještaja o sukobima policije sa srednjoškolcima koji su izašli na proteste u Francuskoj.

"Normalno je da u Parizu policija lema sopstvenu djecu. Šta bi sa zabrinutošću i ljudskim pravima u Jelisejskoj palati? Ne čujem Kaju Kalas i ostale stanovnike 'divne bašte' – oglasite se", napisala je ona na Telegramu.

Ranije je AFP, pozivajući se na podatke Ministarstva unutrašnjih poslova Francuske, izvestio da je 6. oktobra širom zemlje u protestima srednjoškolaca učestvovalo 256.000 ljudi.

Protesti srednjoškolaca počeli su krajem septembra u regionu Il de Frans, a sada su se proširili na cijelu Francusku. Učesnici protesta bune se zbog preopterećenog rasporeda, nedostatka nastavnika i drugih problema u sistemu obrazovanja.

Na pojedinim mjestima protesti su prerasli u nerede i sukobe sa policijom. Pripadnici snaga reda su za to vrijeme priveli više od 6.000 ljudi, a u 90 odsto slučajeva radilo se o maloljetnicima.