"Šta bi sa ljudskim pravima?" Zaharova o sukobima francuske policije sa srednjoškolcima

Autor:ATV redakcija
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Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, upitala je Pariz o "ljudskim pravima" povodom izvještaja o sukobima policije sa srednjoškolcima koji su izašli na proteste u Francuskoj.
"Normalno je da u Parizu policija lema sopstvenu djecu. Šta bi sa zabrinutošću i ljudskim pravima u Jelisejskoj palati? Ne čujem Kaju Kalas i ostale stanovnike 'divne bašte' – oglasite se", napisala je ona na Telegramu.
Ranije je AFP, pozivajući se na podatke Ministarstva unutrašnjih poslova Francuske, izvestio da je 6. oktobra širom zemlje u protestima srednjoškolaca učestvovalo 256.000 ljudi.
Protesti srednjoškolaca počeli su krajem septembra u regionu Il de Frans, a sada su se proširili na cijelu Francusku. Učesnici protesta bune se zbog preopterećenog rasporeda, nedostatka nastavnika i drugih problema u sistemu obrazovanja.
Na pojedinim mjestima protesti su prerasli u nerede i sukobe sa policijom. Pripadnici snaga reda su za to vrijeme priveli više od 6.000 ljudi, a u 90 odsto slučajeva radilo se o maloljetnicima.
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