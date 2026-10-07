Tramp o uzrocima protesta u Francuskoj: "Nije riječ o školi, nego o islamu"

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Američki predsjednik Donald Tramp komentarisao je velike proteste u Francuskoj kazavši kako islam želi preuzeti zemlju.
On smatra kako demonstranti u Francuskoj ne protestuju zbog problema u školama.
"Ono što se događa u Francuskoj nije ništa drugo nego nekontrolisana masovna migracija. Ovdje nije riječ o školama, nego o islamu koji želi preuzeti nekada veliku zemlju", napisao je Tramp na mreži Truth Social.
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Podsjetimo da su protesti u Francuskoj počeli kao učenički pokret zbog stanja u srednjim školama, nedostatka radnika, uslova rada i drugih problema u obrazovnom sistemu, a potom su se proširili i na druge grupe.
U protestima učestvuju učenici, nastavnici, roditelji i sindikati, a dio okupljanja je obilježen sukobima s policijom i neredima.
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