Logo

Herojski podvig ruskog vojnika: Nosio povrijeđenog saborca 10 kilometara da bi mu spasao život

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
07.10.2026 07:10

Komentari:

0
Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.
Foto: Tanjug/AP

Pripadnik jurišnih jedinica ruske vojne grupacije "Dnjepar" nosio je gotovo deset kilometara saborca koji je bio ranjen u noge u Zaporoškoj oblasti, sve dok nije uspio da ga preda medicinskom osoblju.

Vojnik, koji nosi pozivni znak "Protoka", ispričao je novinaru TASS-a da je ranjeni vojnik prošao bolničko liječenje, oporavio se i da se u međuvremenu vratio u službu.

Kako je ispričao, kada je video saborca u bespomoćnom položaju na frontu, ukazao mu je prvu pomoć.

"Ukazao sam mu prvu medicinsku pomoć i počeo da se povlačim zajedno s njim. Na kraju sam mu, može se reći, spasao život", rekao je "Protoka" dopisniku.

Vojnik je kasnije pogledao kartu i tako izmjerio razdaljinu koju je tog dana prešao – ranjenog saborca nosio je 9,7 kilometara.

"Nosio sam ga na sebi dok su dejstvovale 'ptičice' (dronovi), osam puta sam se zajedno s njim sklanjao u zaklon. Očigledno je izgubio mnogo krvi. Kasnije me je pronašla grupa za evakuaciju i predao sam im ga", ispričao je.

U avgustu je drugi ruski vojnik ispričao da mu je fotografija njegove ćerke pomogla da preživi teške povrede nogu i leđa koje je zadobio tokom izviđačke misije, dok je dva dana puzeći pokušavao da stigne do ruskih rovova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

Ukrajina

Ruska vojna operacija 2026

Komentari (0)

Više iz rubrike

мачка животиња кућни љубимац

Svijet

Noću izlazili na ulice pa ukrali 2.700 mačaka i preprodavali ih za meso!

4 h

0
У Јемену је због ескалације сукоба са Хутима од почетка августа расељено више од 130.000 људи, док су напади погодили и два аеродрома у Саудијској Арабији.

Svijet

Nastavak sukoba u Saudijskoj Arabiji: Katar posreduje između Vašingtona i Teherana

4 h

0
Сусрет Путина и Сија у Кини

Svijet

Potvrđen sastanak Putina i Si Đinpinga na marginama APEK-a

12 h

0
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Svijet

Njemački policajci slučajno otkrili bjegunca iz BiH

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

49

Zel i Peleg zahvalili Dodiku: Srpska među prvima stala uz Izrael

10

47

Hoće li cijene goriva u Srpskoj uskoro da padnu?

10

37

Benjamina Karić neće prihvatiti mandat, ostaje načelnica

10

32

Komemoracija povodom smrti Biljane Plavšić

10

29

Ovo su poruke "Studentske liste" zbog koje su reagovali srpski studenti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima