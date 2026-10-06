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Potvrđen sastanak Putina i Si Đinpinga na marginama APEK-a

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06.10.2026 22:55

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Сусрет Путина и Сија у Кини
Foto: Tanjug/AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin održaće bilateralni sastanak sa kineskim liderom Si Đinpingom na marginama samita APEK-a u Šenženu, rekao je danas zvaničnik Kremlja Juri Ušakov.

- Postignut je dogovor. Ruski predsjednik sastaće se sa kineskim liderom, ali teško je reći u koje vrijeme i kada je susret planiran - izjavio je Ušakov.

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Prema njegovim riječima, nema dogovora o trilateralnom susretu između Pituna, Si Đinpinga i američkog predsjednika na marginama samita.

On je dodao da je zanimljiva zamisao o trilateralnom susretu između Putina, Si Đinpinga i Trampa ali da će ta mogućnost zavisiti od toga da li će američki lider potvrditi svoje učešće na samitu koji se održava narednog mjeseca u Kini.

(Srna)

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Tagovi :

Vladimir Putin

Si Đinping

Sastanak

Rusija

Kina

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