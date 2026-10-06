"Ruski rulet" na ulicama Banjaluke: Vozači prepušteni sami sebi

Ulice u banjalučkom naselju Borik, oko "Audi servisa" i "Merkatora", posljednjih dana liče na poligon za strpljenje, jer vozačima za dionice koje su ranije prelazili za minut, dva sada treba i više od 20 minuta, dok se pješaci i biciklisti probijaju između automobila, kamiona i radnih mašina.

Sugrađani upozoravaju na nedostatak jasne signalizacije i otežano kretanje pješaka i biciklista dok traju radovi.

Mještanin Borislav T. rekao je za "Glas Srpske" da se prostor oko kružnog toka koji se gradi kod "Audi servisa" ovih dana pretvorio u saobraćajni haos.

"Vozači se snalaze, prepušteni su sami sebi, bez jasne signalizacije, a uz kilometarske kolone. Pješaci i biciklisti se probijaju između automobila, kamiona, mašina i radnika koji grade kružni tok. Na momente kada je gužva najveća oko osam i 16 časova imam osjećaj kao da saobraćaj postaje "ruski rulet" na ulici. Da imate četvoro očiju, teško je vidjeti gdje može doći do sudara", rekao je ovaj sugrađanin.

Mlada Banjalučanka Aleksandra M. rekla je za "Glas" da na putu od tržnog centra "Delta planet" do Starčevice gužve traju tokom čitavog dana.

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"Kad god prođem tim dijelom grada negdje je zastoj u saobraćaju. Oko 18 časova sam jedva prošla kružni tok da dođem do "Merkatora", gdje se već tada stvorila velika gužva, a situacija je kasnije postajala sve gora", ispričala je ona.

Prema njenim riječima, povratak prema "Delta planetu" bio je još gori, jer je, kako kaže, kolaps bio sa svih strana.

"U početku sam mislila da je problem samo u jednom pravcu, pa sam pokušala da promijenim rutu i izbjegnem gužvu, ali se ispostavilo da je gotovo svaka ulica kojom se inače može proći zakrčena. Kolone su bile formirane jedna za drugom, a na pojedinim mjestima se gotovo uopšte nisu vozila ni mrdnula. Na kraju sam zaglavila u tom haosu i čekala sigurno oko 20 minuta, a možda i više, kako bih prešla relaciju za koju mi je inače dovoljno svega minut, dva", poručila je Aleksandra M.

Slično iskustvo imao je i sugrađanin Marko M. koji je za "Glas" rekao da je u ponedjeljak u 13 časova zaglavio u gužvi u Boriku.

"Išao sam do pekare i odjednom je nastao kolaps kod "Merkatora". Kretali smo se mic po mic u koloni. Trebalo mi je oko 20 minuta da se probijem do dijela gdje se može normalno voziti. Nevjerovatno je da je u svakom dijelu ista situacija", kazao je on.

Podsjećamo, iz Gradske uprave ranije su rekli za "Glas Srpske" da je rok završetka radova na navedenoj raskrsnici planiran krajem septembra, ali da izvođenje radova zavisi i od vremenskih uslova.

Izmjene

Iz Gradske uprave u ponedjeljak su najavili da će doći do izmjene u režimu odvijanja saobraćaja na ukrštanju magistralnog puta M1-108 i Bulevara vojvode Živojina Mišića, zbog izgradnje kružnog toka kod "Audi servisa", prema zahtjevu izvođača, a u skladu sa rješenjem resornog ministarstva.

Izmjena je na snazi do završetka radova, a regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se u skladu s propisima i postavljanjem privremene signalizacije.