Ove banjalučke ulice sutra ostaju bez struje

Autor:ATV redakcija
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Sutra će zbog najavljenih radova doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.
Kako je saopšteno, od 08:00 do 14:00 časova bez struje će ostati dijelovi naselja Rekavice (Grujići, Kasipovići i Blagojevići).
Bez struje će ostati dijelovi ulica Marka Lipovca i Petra Pecije od 09:00 do 12:00 časova.
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Dijelovi ulica Ilindanska, Fruškogorska, Ranka Šipke, Dr Velimira Čovića, Novosadska i Stevana Mokranjca, te dio naselja Dragočaj ostaju bez struje od 09:00 do 14:00 časova.
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