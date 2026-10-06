Ove banjalučke ulice sutra ostaju bez struje

Sutra će zbog najavljenih radova doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Kako je saopšteno, od 08:00 do 14:00 časova bez struje će ostati dijelovi naselja Rekavice (Grujići, Kasipovići i Blagojevići).

Bez struje će ostati dijelovi ulica Marka Lipovca i Petra Pecije od 09:00 do 12:00 časova.

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Dijelovi ulica Ilindanska, Fruškogorska, Ranka Šipke, Dr Velimira Čovića, Novosadska i Stevana Mokranjca, te dio naselja Dragočaj ostaju bez struje od 09:00 do 14:00 časova.