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Poraz Igokee na startu Lige šampiona

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06.10.2026 22:27

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Кошаркаши Игокее поражени су од Билбаа резултатом 79:92 у првом колу групе Г ФИБА Лиге шампиона.
Foto: ATV

Košarkaši Igokee poraženi su od Bilbaa rezultatom 79:92 u prvom kolu grupe G FIBA Lige šampiona.

Igosi su otvorili utakmicu sa šest poena Lazara Stefanovića i vođstvom 6:2, ali je od tog trenutka Bilbao preuzeo kontrolu i ostvario zaslužen trijumf.

Kad god bi Igokea prišla na jednocifren zaostatak gosti bi imali odgovor i na kraju su uspjeli da opravdaju ulogu favorita.

Sjajan meč za pobjednike odigrao je Bastijen Votije koji je postigao 19 poena, dok je za Igose 17 postigao Lazar Stefanović.

Igokea u subotu u Laktašima dočekuje Borac iz Čačka, dok je naredni protivnik u Ligi šampiona Alba u Berlinu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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KK Igokea

košarka

FIBA Liga šampiona

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