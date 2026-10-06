Poraz Igokee na startu Lige šampiona

Košarkaši Igokee poraženi su od Bilbaa rezultatom 79:92 u prvom kolu grupe G FIBA Lige šampiona.

Igosi su otvorili utakmicu sa šest poena Lazara Stefanovića i vođstvom 6:2, ali je od tog trenutka Bilbao preuzeo kontrolu i ostvario zaslužen trijumf.

Kad god bi Igokea prišla na jednocifren zaostatak gosti bi imali odgovor i na kraju su uspjeli da opravdaju ulogu favorita.

Sjajan meč za pobjednike odigrao je Bastijen Votije koji je postigao 19 poena, dok je za Igose 17 postigao Lazar Stefanović.

Igokea u subotu u Laktašima dočekuje Borac iz Čačka, dok je naredni protivnik u Ligi šampiona Alba u Berlinu.