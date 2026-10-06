Evroliga odbila ponudu NBA!

Evroliga je u utorak rekla odlučno "ne" ponudi NBA da preuzme takmičenje.

Tačan iznos sume kojom je NBA organizacija ponudila šerholderima elitnog evropskog takmičenja nije objelodanjena, ali ono što je jasno da nije dovoljna ni da dvije strane sjednu za pregovarački sto.

Protiv ponude NBA izjasnili su se predstavnici 13 klubova suvlasnika Evrolige: Hose Angel Sančes (Real Madrid), Đoan Laporta (Barselona), Leo Del'Orko (Armani), Šimon Mizrahi (Makabi), Tunčaj Ozilhan (Efes), Andrej Vatutin (CSKA Moskva), Herbet Hajnenr (Bajern), Hose Antonio Kereheta (Baskonija), Toni Parker (Avel), Paulisu Motiejunas (Žalgiris), Deria Janier (Fenerbahče).

Iako ovo pitanje nije bilo na dnevnom redu, predstavnici 13 organizacija razgovarali su o njemu u utorak (6. oktobra), budući da je odgovor NBA ligi morao biti dostavljen do kraja dana.

Taj odgovor je bio kategorično "ne", jer uz trenutni sistem rada Evroliga konstantno raste i nije mu potrebna "spoljna pomoć".

Ni ponuda koja je stigla s druge strane okeana nije bila takva da je uopšte bilo potrebno razmatrati je.

Čak je bila daleko ispod vrijednosti koju, prema procjeni šerholdera, trenutno ima najbolje evropsko takmičenje.

Konkretno, predsjednik Barselone Đoan ​​Laporta nazvao je ponudu "smješnom", dok je predstavnik Baskonije Kereheta ocenio da je ona "uvredljiva".

Evroliga tako nastavlja život bez upliva "stranog faktora".

(b92)