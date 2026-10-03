ABA liga: Igokea pobjedom krenula u novu sezonu

Autor:ATV redakcija
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Košarkaši Igokee upisali su trijumf protiv Slovana iz Bratislave 97:89 u drugom kolu ABA lige. Tim Nenada Stefanovića ključnu razliku napravio je u drugoj četvrtini, a sredinom treće imali su i plus 13. međutim, u finišu utakmice dozvolili su protivniku da se vrati, ali ne i da preokrene rezultat.
Pen sa 18 poena bio je najefikasniji u Igokei, a pratili su ga Topolović sa 16 i Pjer Luis sa poenom manje. Kod Slovana nekadašnji igrač Igosa Zoran Nikolić bio je najefikasniji sa 24 poena.
Interesantno je da je ovu utakmicu sudila sudijska trojka iz Slovenije, Švedske i Rumunije.
Za Igokeu nema odmora. Već sa tri dana očekuje ih i prvi meč u FIBA Ligi šampiona, a na startu dočekuju Bilbao, a u narednom abaligaškom duelu dočekuje Borac iz Čačka.
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